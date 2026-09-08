Banco de Empregos de Rio das Ostras reúne 465 oportunidades em diferentes áreas nesta semana - Foto: Ilustração

Banco de Empregos de Rio das Ostras reúne 465 oportunidades em diferentes áreas nesta semanaFoto: Ilustração

Publicado 08/09/2026 10:46

Rio das Ostras - Uma nova semana, 465 oportunidades e muita gente de olho em uma chance para mudar de rumo. Uma nova semana, 465 oportunidades e muita gente de olho em uma chance para mudar de rumo. Quem está em busca do primeiro emprego, quer voltar ao mercado ou procura uma nova colocação encontra nesta terça-feira (8) uma lista diversificada de vagas abertas em Rio das Ostras.

O número chama atenção, mas a variedade também. Há espaço para diferentes perfis profissionais, desde funções operacionais até cargos que exigem experiência específica. Entre as oportunidades estão 10 vagas para auxiliar de produção, quatro para auxiliar de cozinha, três para entregador, três para frentista, três para cozinheira de máquina industrial, duas para cozinheira e duas para orçamentista.

São oportunidades para quem precisa dar o primeiro passo, para quem quer recomeçar e também para quem busca uma mudança profissional. A recomendação é conferir os requisitos de cada função e identificar aquelas que mais combinam com a experiência e a qualificação do candidato.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, nº 595, no Âncora. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para participar da seleção, o candidato precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho, física ou digital, comprovante de residência atualizado e currículo impresso. Certificados de qualificação profissional também podem ser apresentados, caso o trabalhador possua.

O atendimento permite que os candidatos sejam direcionados às vagas compatíveis com seus perfis e com as exigências apresentadas pelas empresas.

E tem mais: antes mesmo de sair de casa, é possível consultar a relação completa das oportunidades e os requisitos de cada função no Portal do Banco de Empregos. A lista pode sofrer alterações conforme novas demandas do mercado.

Para quem está procurando uma oportunidade, o momento é de ficar atento. Entre as 465 vagas disponíveis, pode estar aquela que abre caminho para um novo emprego, um novo desafio e, quem sabe, um novo capítulo na vida profissional.