Defesa Civil orienta moradores de Rio das Ostras diante da previsão de chuva e raios nesta quinta-feira - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil orienta moradores de Rio das Ostras diante da previsão de chuva e raios nesta quinta-feiraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/09/2026 12:02

O alerta terá validade das 10h desta quinta-feira até a meia-noite. A previsão integra um comunicado emitido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro (SEDEC-RJ) e pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), por meio do Sistema Integrado de Dados e Alertas para Desastres (IDAP).

Segundo o comunicado, as áreas de instabilidade poderão provocar chuva moderada em municípios de diferentes regiões do Estado. Em alguns pontos, a intensidade poderá aumentar e alcançar níveis pontualmente fortes, acompanhados de descargas elétricas.

Para quem estiver na rua, a recomendação é observar as atualizações dos órgãos oficiais e evitar situações de exposição durante os períodos de chuva e raios. A população também deve permanecer atenta a possíveis mudanças nas condições do tempo ao longo do dia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Rio das Ostras pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende ocorrências pelo número 193.