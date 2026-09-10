Defesa Civil orienta moradores de Rio das Ostras diante da previsão de chuva e raios nesta quinta-feiraFoto: Douglas Smmithy
Chuva e raios colocam Rio das Ostras em alerta nesta quinta
Defesa Civil prevê pancadas moderadas a fortes e orienta população a acompanhar os avisos oficiais
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