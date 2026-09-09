Produtores rurais de Cantagalo e Rocha Leão concluem a safra do feijão e iniciam o preparo do solo para o milho - Foto: Divulgação

Produtores rurais de Cantagalo e Rocha Leão concluem a safra do feijão e iniciam o preparo do solo para o milhoFoto: Divulgação

Publicado 09/09/2026 12:08 | Atualizado 09/09/2026 12:11

Rio das Ostras - No campo, uma colheita termina enquanto a próxima já começa a ganhar espaço. Em Cantagalo e Rocha Leão, na zona rural de Rio das Ostras, No campo, uma colheita termina enquanto a próxima já começa a ganhar espaço. Em Cantagalo e Rocha Leão, na zona rural de Rio das Ostras, produtores rurais concluem a colheita e o beneficiamento do feijão e já voltam os olhos para o próximo ciclo : o plantio do milho.

O trabalho marca uma nova etapa da produção agrícola nas duas localidades e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Pesca e Agropecuária. Com o fim da safra do feijão, os agricultores iniciam o preparo do solo, etapa fundamental antes da chegada das sementes de milho à terra.

O suporte oferecido aos produtores inclui máquinas para auxiliar nos serviços do campo e orientação técnica ao longo das etapas da produção. A proposta é facilitar o trabalho dos agricultores e ampliar o acompanhamento das atividades realizadas na zona rural.

O superintendente de Gestão Ambiental, Ivan Noé, que responde interinamente pela Secretaria Municipal de Pesca e Agropecuária, reforça que os produtores podem procurar a pasta para conhecer os serviços disponíveis e verificar de que forma podem receber apoio.

“Hoje a secretaria conta com maquinário e equipes técnicas que podem orientar o produtor em todas as etapas, do plantio ao beneficiamento rural”, explicou.

A rotina das propriedades mostra um ciclo que não para. Enquanto os últimos grãos de feijão passam pelo beneficiamento, máquinas e produtores já se mobilizam para deixar a terra pronta para uma nova cultura. O intervalo entre uma safra e outra exige planejamento, preparo e cuidado com o solo, além de acompanhamento das condições necessárias para o próximo plantio.

O trabalho nas áreas rurais de Cantagalo e Rocha Leão também mantém viva uma atividade que faz parte da identidade do interior do município. Para os produtores, cada etapa representa mais do que o resultado de uma safra: significa cuidar da terra, organizar a próxima produção e manter o campo em movimento.

A Secretaria Municipal de Pesca e Agropecuária orienta os agricultores interessados em utilizar os serviços disponíveis a procurar a pasta para obter informações sobre os atendimentos e o suporte oferecido.