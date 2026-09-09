Produtores rurais de Cantagalo e Rocha Leão concluem a safra do feijão e iniciam o preparo do solo para o milhoFoto: Divulgação
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