Atletas de diferentes categorias e faixas etárias participam do Armagedom Open Rio das Ostras de Jiu-Jitsu - Foto: Ilustração

Atletas de diferentes categorias e faixas etárias participam do Armagedom Open Rio das Ostras de Jiu-JitsuFoto: Ilustração

Publicado 09/09/2026 12:19

Rio das Ostras - . No dia 13 de setembro, a partir das 8h, o ginásio do Colégio Municipal Professora América Abdalla recebe o Armagedom Open Rio das Ostras de Jiu-Jitsu, um dos torneios tradicionais da modalidade na região. O tatame vai ganhar espaço para crianças, jovens e atletas experientes em Rio das Ostras . No dia 13 de setembro, a partir das 8h, o ginásio do Colégio Municipal Professora América Abdalla recebe o Armagedom Open Rio das Ostras de Jiu-Jitsu, um dos torneios tradicionais da modalidade na região.

A competição promete um dia inteiro de lutas e reúne atletas de diferentes categorias e faixas etárias. As disputas serão realizadas nas modalidades Gi, com kimono, e NoGi, sem kimono, com categorias que vão do infantil às divisões destinadas aos competidores de alto rendimento.

Um dos destaques da programação será o Absoluto NoGi, categoria que reúne atletas de alto nível em uma disputa por premiação de R$ 3 mil. A competição também abre espaço para quem está nos primeiros passos da modalidade, criando um encontro entre diferentes gerações e níveis de experiência sobre o tatame.

Para o subsecretário de Esporte e Lazer, Márcio Vieira, receber um campeonato tradicional reforça a importância de ampliar o acesso ao esporte e valorizar os atletas.

“É um orgulho para Rio das Ostras sediar um evento tradicional como o Armagedom Open. Nosso compromisso é incentivar o esporte em todas as idades, desde o primeiro contato das crianças até o alto rendimento dos atletas”, destacou.

Além de colocar atletas locais e regionais em evidência, o torneio movimenta o calendário esportivo do município e amplia o espaço destinado às artes marciais. A modalidade também reúne aspectos como disciplina, preparação física, concentração e respeito entre os competidores.

O Armagedom Open Rio das Ostras de Jiu-Jitsu conta com apoio da Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer. O evento será realizado no ginásio do Colégio Municipal Professora América Abdalla, no dia 13 de setembro, a partir das 8h.