Técnicos de Rio das Ostras conheceram pesquisas sobre novas variedades agrícolas e forrageiras na Pesagro-Rio, em Campos - Foto: Divulgação

Técnicos de Rio das Ostras conheceram pesquisas sobre novas variedades agrícolas e forrageiras na Pesagro-Rio, em Campos Foto: Divulgação

Publicado 11/09/2026 10:48

O foco da visita foi identificar tecnologias que possam ser avaliadas e adaptadas às características produtivas da zona rural de Rio das Ostras. Entre os projetos apresentados está o feijão UENF 2014, variedade que deverá passar por testes no município. A avaliação permitirá observar o comportamento da cultura diante das condições de solo e clima locais, etapa importante antes de qualquer recomendação de cultivo em escala.

A apresentação técnica foi conduzida pelo engenheiro agrônomo Benedito Fernandes, que mostrou aos profissionais municipais resultados de pesquisas desenvolvidas pela instituição. O contato direto com pesquisadores também permite ampliar o intercâmbio de informações e aproximar o conhecimento científico da realidade enfrentada pelos produtores no campo.

Na área da pecuária, a agenda incluiu pesquisas com forrageiras, grupo de plantas utilizado na alimentação dos animais e na formação de pastagens. A escolha adequada das espécies pode contribuir para melhorar a oferta de alimento ao rebanho, o aproveitamento das áreas de pastagem e a produtividade da atividade pecuária.

Rio das Ostras avalia novas tecnologias para agricultura e pecuária

Segundo o superintendente de Gestão Ambiental, Ivan Noé, que responde interinamente pela Secretaria de Pesca e Agropecuária, a aproximação com instituições de pesquisa abre espaço para avaliar soluções que possam ser aplicadas de acordo com as condições do território.

A proposta é transformar os resultados obtidos pela pesquisa em conhecimento útil ao produtor rural, com avaliação técnica antes da adoção das novas tecnologias. No caso do feijão, por exemplo, os testes em campo poderão indicar o potencial produtivo da variedade UENF 2014 nas condições edafoclimáticas de Rio das Ostras.

Na pecuária, o conhecimento sobre forrageiras também pode ajudar na definição de alternativas para alimentação animal e manejo das pastagens. O objetivo é buscar sistemas produtivos mais eficientes e adequados à realidade da zona rural.

A iniciativa aproxima o município da pesquisa agropecuária e cria uma ponte entre laboratório, campo experimental e propriedade rural. Para o produtor, essa conexão pode representar acesso a novas técnicas, cultivares e informações capazes de apoiar decisões sobre manejo, cultivo e produção.