Dois veículos com registros de furto foram recuperados pelo 32º BPM em Rio das OstrasFoto: Reprodução

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Douglas Smmithy
Um anúncio no Facebook Marketplace chamou a atenção da Polícia Militar e acabou revelando uma situação maior em Rio das Ostras. Uma denúncia sobre a venda de um carro com placa de veículo furtado levou policiais do 32º BPM até uma oficina na Cidade Praiana, onde dois automóveis com registros de furto foram encontrados. Um homem foi preso por receptação nesta quinta-feira (10).
A ocorrência começou após militares do Subsetor Golf receberem a informação de que um VW Gol branco estava anunciado na internet com a placa vinculada a um veículo furtado. A equipe foi até a região para verificar a denúncia e localizou o automóvel em uma oficina na Rua Ceará.
Durante a consulta, os policiais constataram que o Gol possuía registro de furto ocorrido em agosto, no município de Duque de Caxias. A descoberta levou a novas buscas nas proximidades.
Pouco depois, os agentes encontraram um segundo veículo que também despertou suspeita. Um Renault Logan prata estava próximo ao estabelecimento e, após a verificação, os policiais identificaram outro registro de furto. Neste caso, a ocorrência havia sido registrada em maio, em Rio das Ostras.
PM recupera dois carros furtados em Rio das Ostras
Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados para a 128ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Um homem foi conduzido para a delegacia e acabou autuado por receptação.
Após os procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ocorrência chama atenção para uma prática que pode transformar anúncios de veículos em pistas importantes para a recuperação de bens furtados. Neste caso, uma denúncia sobre um único automóvel levou os policiais a localizar dois carros com registros de furto.