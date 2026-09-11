A ocorrência começou após militares do Subsetor Golf receberem a informação de que um VW Gol branco estava anunciado na internet com a placa vinculada a um veículo furtado. A equipe foi até a região para verificar a denúncia e localizou o automóvel em uma oficina na Rua Ceará.
Durante a consulta, os policiais constataram que o Gol possuía registro de furto ocorrido em agosto, no município de Duque de Caxias. A descoberta levou a novas buscas nas proximidades.
Pouco depois, os agentes encontraram um segundo veículo que também despertou suspeita. Um Renault Logan prata estava próximo ao estabelecimento e, após a verificação, os policiais identificaram outro registro de furto. Neste caso, a ocorrência havia sido registrada em maio, em Rio das Ostras.
PM recupera dois carros furtados em Rio das Ostras Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados para a 128ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Um homem foi conduzido para a delegacia e acabou autuado por receptação.
Após os procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ocorrência chama atenção para uma prática que pode transformar anúncios de veículos em pistas importantes para a recuperação de bens furtados. Neste caso, uma denúncia sobre um único automóvel levou os policiais a localizar dois carros com registros de furto.
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