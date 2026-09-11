Dois veículos com registros de furto foram recuperados pelo 32º BPM em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Dois veículos com registros de furto foram recuperados pelo 32º BPM em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2026 10:36

Um anúncio no Facebook Marketplace chamou a atenção da Polícia Militar e acabou revelando uma situação maior em Rio das Ostras. Uma denúncia sobre a venda de um carro com placa de veículo furtado levou policiais do 32º BPM até uma oficina na Cidade Praiana , onde dois automóveis com registros de furto foram encontrados. Um homem foi preso por receptação nesta quinta-feira (10).

A ocorrência começou após militares do Subsetor Golf receberem a informação de que um VW Gol branco estava anunciado na internet com a placa vinculada a um veículo furtado. A equipe foi até a região para verificar a denúncia e localizou o automóvel em uma oficina na Rua Ceará.

Durante a consulta, os policiais constataram que o Gol possuía registro de furto ocorrido em agosto, no município de Duque de Caxias. A descoberta levou a novas buscas nas proximidades.

Pouco depois, os agentes encontraram um segundo veículo que também despertou suspeita. Um Renault Logan prata estava próximo ao estabelecimento e, após a verificação, os policiais identificaram outro registro de furto. Neste caso, a ocorrência havia sido registrada em maio, em Rio das Ostras.

PM recupera dois carros furtados em Rio das Ostras

Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados para a 128ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Um homem foi conduzido para a delegacia e acabou autuado por receptação.

Após os procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ocorrência chama atenção para uma prática que pode transformar anúncios de veículos em pistas importantes para a recuperação de bens furtados. Neste caso, uma denúncia sobre um único automóvel levou os policiais a localizar dois carros com registros de furto.