Operação do 32º BPM no Âncora apreendeu mais de 350 gramas de drogas e terminou com dois homens presos - Foto: Divulgação

Operação do 32º BPM no Âncora apreendeu mais de 350 gramas de drogas e terminou com dois homens presosFoto: Divulgação

Publicado 10/09/2026 16:04

Dois homens foram presos e 351,6 gramas de drogas acabaram apreendidas após uma operação policial que terminou com cerco e perseguição no Âncora, em Rio das Ostras, nesta quinta-feira (10). A ação do 32º Batalhão de Polícia Militar encontrou 44 pinos de cocaína, cinco tiras de maconha, R$ 298 em dinheiro e dois celulares. Um adolescente de 13 anos também foi levado para a delegacia, ouvido e liberado.

A operação começou depois que policiais receberam informações sobre um possível local usado para a venda e o esconderijo de entorpecentes nas proximidades da Rua Teresópolis. Equipes do PATAMO da 3ª Companhia e do Setor Golf, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), seguiram para a região.

Durante a ação, um dos homens foi abordado pelos policiais. Com ele, foram encontradas cinco tiras de maconha, com peso total de 48 gramas, além de R$ 298 em espécie e um aparelho celular.

Na sequência, outro suspeito percebeu a presença das equipes e tentou fugir. Os policiais fecharam o cerco na região e conseguiram localizar o homem. As buscas prosseguiram pelo caminho usado na fuga e, no trajeto, os agentes encontraram uma sacola com 44 pinos de cocaína, que totalizaram 303,6 gramas.

Operação no Âncora termina com dois homens presos

Um adolescente de 13 anos também foi localizado durante a ocorrência. Ele foi conduzido para a 128ª DP, onde prestou esclarecimentos e acabou liberado, sem autuação.

Os dois homens foram encaminhados à delegacia junto com as drogas, o dinheiro e os celulares apreendidos. Após análise da autoridade policial, ambos foram autuados e permaneceram presos.

A ocorrência faz parte das ações do 32º BPM contra o tráfico de drogas na região. A participação de equipes especializadas, como o BAC, reforçou a operação realizada no Âncora.