Produtores rurais receberam novos equipamentos agrícolas que irão ampliar a estrutura de trabalho e fortalecer a agricultura familiar em CantagaloFoto: Divulgação
Rio das Ostras impulsiona agricultura familiar com entrega de máquinas e reforço para produção rural
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