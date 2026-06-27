Produtores rurais receberam novos equipamentos agrícolas que irão ampliar a estrutura de trabalho e fortalecer a agricultura familiar em Cantagalo - Foto: Divulgação

Produtores rurais receberam novos equipamentos agrícolas que irão ampliar a estrutura de trabalho e fortalecer a agricultura familiar em CantagaloFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2026 16:43

Por Douglas Smmithy

Rio das Ostras - A agricultura familiar de Rio das Ostras iniciou uma nova etapa de fortalecimento com a entrega de um conjunto de equipamentos agrícolas destinados aos produtores rurais de Cantagalo e região. A cerimônia, realizada no Espaço Pau Brasil, reuniu agricultores, representantes dos governos municipal, estadual e federal, além de lideranças ligadas ao desenvolvimento do setor.

Ao todo, foram incorporados oito equipamentos que passarão a atender as demandas do campo. O pacote inclui caminhão-pipa, trator, grade aradora, roçadeira, pá mecânica, caçamba para silagem, misturador de ração e distribuidor de calcário. O objetivo é ampliar a capacidade de produção, reduzir custos operacionais e oferecer melhores condições para o trabalho diário das famílias que vivem da atividade rural.

Além das máquinas, os produtores também receberam o equivalente a 100 caminhões de pó de brita. O material será utilizado na recuperação de estradas vicinais, consideradas fundamentais para facilitar o acesso às propriedades e garantir o transporte da produção agrícola durante todo o ano.

Durante a solenidade, o secretário estadual de Desenvolvimento do Interior, Agricultura e Pesca, Deodônio Macedo, destacou que a iniciativa busca reduzir desigualdades entre os municípios do interior por meio da ampliação da infraestrutura voltada ao setor agrícola.

Segundo ele, a disponibilização de máquinas adequadas permite fortalecer a agricultura familiar e criar condições para o crescimento econômico das regiões que dependem da produção rural.

Entre os agricultores presentes, a expectativa era de novos tempos para o campo. Produtor de milho, feijão e outras leguminosas, Jadilson Toledo afirmou que os investimentos representam mais do que novos equipamentos.

"Esse apoio traz esperança para quem trabalha na terra. Com melhores condições de produção e acesso às propriedades, acreditamos que teremos uma safra ainda mais forte nos próximos anos, beneficiando nossas famílias e toda a economia local", destacou.

A chegada do novo maquinário é resultado da parceria entre os governos municipal, estadual e federal. A expectativa é que os equipamentos contribuam para aumentar a produtividade, melhorar a logística da produção e fortalecer a permanência das famílias no meio rural, impulsionando o desenvolvimento agrícola de Cantagalo e de outras localidades de Rio das Ostras.