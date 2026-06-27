Serviços públicos de Rio das Ostras terão expediente especial na segunda-feira por causa do jogo da Seleção Brasileira, mantendo atendimento nas áreas essenciais - Foto: Divulgação

Serviços públicos de Rio das Ostras terão expediente especial na segunda-feira por causa do jogo da Seleção Brasileira, mantendo atendimento nas áreas essenciaisFoto: Divulgação

Publicado 27/06/2026 16:44

Por Douglas Smmithy

Rio das Ostras - Rio das Ostras terá alterações no funcionamento dos serviços públicos na próxima segunda-feira, 29 de junho, em razão da partida da Seleção Brasileira contra o Japão pela Copa do Mundo. O município decretou ponto facultativo parcial e estabeleceu um horário especial de expediente para as repartições públicas, preservando o funcionamento das áreas consideradas essenciais.

As atividades administrativas ocorrerão das 8h às 12h. Na rede municipal de ensino, não haverá aulas durante o dia. A medida busca adequar o expediente à realização do jogo sem comprometer a prestação dos serviços indispensáveis à população.

Os atendimentos de urgência e emergência na área da saúde funcionarão normalmente. Também permanecerão em operação os serviços de limpeza urbana, coleta de lixo, Guarda Civil Municipal, trânsito, Ordem Pública e as unidades de acolhimento vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Alguns setores administrativos poderão manter equipes em atividade conforme a necessidade do serviço. É o caso das secretarias de Saúde e Educação, além da Procuradoria-Geral, das secretarias de Fazenda, Controladoria e Gestão. Servidores responsáveis por atividades consideradas essenciais poderão ser convocados para garantir a continuidade dos trabalhos.

Na área da saúde, o Centro de Saúde Extensão do Bosque manterá atendimento em horário normal, inclusive com a realização das consultas previamente agendadas.

Já as Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família atenderão até as 12h e retomarão o funcionamento regular na terça-feira, 30 de junho. Também encerrarão o expediente ao meio-dia os serviços especializados, entre eles o Serviço de Atenção Especializada em IST/Aids, os programas de referência para tuberculose e hanseníase, o atendimento aos pacientes ostomizados, o Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente e o Serviço de Referência da Saúde da Mulher.

Segundo o cronograma definido pelo município, todas as repartições públicas voltarão ao funcionamento normal na terça-feira, 30 de junho.