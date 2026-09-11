Urban Run 2026 será realizada neste domingo, com largada na Concha Acústica, na Praia do Centro - Foto: Divulgação

Urban Run 2026 será realizada neste domingo, com largada na Concha Acústica, na Praia do CentroFoto: Divulgação

Publicado 11/09/2026 10:41

A orla de Rio das Ostras vai ganhar outro ritmo na manhã deste domingo (13). Antes mesmo de o sol aparecer, atletas, corredores iniciantes, famílias e crianças estarão reunidos na Concha Acústica, na Praia do Centro, para a Urban Run 2026. A concentração começa às 5h30, com uma programação que reúne caminhada de 3 quilômetros, corridas de 7 e 21 quilômetros e a Corrida Kids.

A proposta do evento é reunir diferentes públicos em torno do esporte e da qualidade de vida. Para quem já tem experiência em provas de rua, os percursos mais longos colocam resistência e preparo físico à prova. Para quem está começando, a caminhada oferece uma opção mais acessível de participação. As crianças também terão espaço próprio na programação.

O cenário escolhido ajuda a dar um clima especial à manhã. Com a largada na Concha Acústica e a orla como parte do percurso, a Urban Run deve levar movimento para a Praia do Centro logo nas primeiras horas do dia.

Urban Run 2026 tem retirada de kits neste sábado

Os kits dos participantes serão entregues neste sábado (12), das 9h às 16h, na Concha Acústica, na Praia do Centro. Para retirar o material, o atleta precisa apresentar documento oficial com foto e comprovante de inscrição.

A retirada por terceiros também será permitida. Nesse caso, será necessário apresentar uma autorização do atleta inscrito, uma cópia do documento do titular da inscrição e o comprovante de inscrição.

No domingo, os participantes da prova principal devem chegar ao local da largada com pelo menos 30 minutos de antecedência. A organização recomenda atenção ao horário para evitar atrasos antes do início das provas.

Mais do que uma competição, a Urban Run 2026 chega a Rio das Ostras com uma programação que coloca diferentes gerações na mesma pista. Entre quem busca superar o próprio tempo, quem encara os primeiros quilômetros e quem simplesmente quer viver uma manhã diferente, a corrida promete movimentar a cidade e transformar a orla em ponto de encontro para os amantes do esporte.