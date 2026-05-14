Programa Bolsa Atleta vai beneficiar esportistas de Rio das Ostras com auxílio financeiro e incentivo ao alto rendimento - Foto: Reprodução

Programa Bolsa Atleta vai beneficiar esportistas de Rio das Ostras com auxílio financeiro e incentivo ao alto rendimentoFoto: Reprodução

Publicado 14/05/2026 14:01

Rio das Ostras - Atletas de Rio das Ostras que transformam disciplina, treino e superação em rotina já podem se preparar para uma nova oportunidade de incentivo ao esporte. O município abriu inscrições para o programa Bolsa Atleta 2026, iniciativa que prevê apoio financeiro para esportistas de alto rendimento que representam a cidade em competições dentro e fora do estado.

O novo edital, publicado no Jornal Oficial do Município, disponibiliza 64 vagas distribuídas em três categorias, contemplando desde atletas ligados a projetos esportivos locais até competidores com resultados expressivos em torneios nacionais e internacionais.

As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 15, e seguem até 22 de maio, exclusivamente pela internet. O processo será realizado por meio de formulário eletrônico disponível no Portal da Educação.

O programa oferece 18 bolsas no valor de R$ 400 para atletas vinculados aos projetos da Subsecretaria de Esporte e Lazer. Outras 30 bolsas, também de R$ 400, serão destinadas a competidores que conquistaram destaque em eventos estaduais e nacionais. Já os atletas com resultados internacionais poderão receber auxílio de R$ 800, em um total de 16 vagas.

O benefício terá duração de dez meses, com acompanhamento periódico feito pela Comissão de Avaliação do Bolsa Atleta. A proposta é ajudar os esportistas nos custos com treinamento, alimentação, viagens, equipamentos e participação em competições.

Para participar, o candidato deve morar em Rio das Ostras há pelo menos um ano, ter idade mínima de 12 anos e não possuir vínculo salarial com entidade esportiva. Estudantes também precisam apresentar comprovação de matrícula, frequência escolar e bom desempenho acadêmico.

A seleção será feita por análise técnica e comparativa. Em caso de empate, terão prioridade atletas com maior destaque esportivo e menor idade.

Além do formulário eletrônico, os candidatos deverão apresentar currículo esportivo, documentos pessoais, termo de adesão e autorização de uso de voz e imagem, conforme previsto no edital.

O resultado final está previsto para o dia 3 de junho. Já as matrículas dos selecionados acontecem entre os dias 4 e 9, com início do benefício marcado para 10 de junho.