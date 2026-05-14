Marcha reúne mulheres negras e indígenas em Rio das Ostras em ato por direitos, cultura e representatividade - Foto: Douglas Smmithy

Marcha reúne mulheres negras e indígenas em Rio das Ostras em ato por direitos, cultura e representatividadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/05/2026 14:01

Rio das Ostras - As ruas de Rio das Ostras vão ganhar cores, tambores, ancestralidade e reivindicações neste domingo (17), durante a 2ª Marcha das Mulheres Negras e Indígenas da Região dos Lagos. O movimento, promovido pela União de Mulheres Negras e Indígenas da Região dos Lagos, a UMNI, promete transformar o Centro da cidade em um espaço de resistência, cultura e fortalecimento coletivo.

A concentração acontece às 9h, na Praça José Pereira Câmara. De lá, participantes seguem em caminhada até a Praça São Pedro, onde a programação contará com rodas de conversa, apresentações culturais e uma Feira Afro-Indígena, reunindo artesanato, produtos culturais e iniciativas ligadas à economia solidária e ao empreendedorismo feminino.

Mais do que uma manifestação cultural, a marcha nasce como um espaço de visibilidade e enfrentamento às desigualdades sociais, ao racismo e ao machismo. A proposta também busca fortalecer o protagonismo de mulheres negras e indígenas da região, ampliando o debate sobre direitos, inclusão e políticas públicas.

A coordenadora da UMNI, Cláudia Faiet, destacou que o encontro carrega um significado coletivo e histórico para as participantes.

“A marcha representa luta, resistência e afirmação da nossa existência. É um momento para fortalecer nossas vozes, denunciar desigualdades e reivindicar direitos que foram negados historicamente às mulheres negras e indígenas”, afirmou.

Além das atividades culturais, a Feira Afro-Indígena será um dos destaques da programação. O espaço vai reunir expositoras, artesãs e produtoras culturais da região, valorizando saberes tradicionais, geração de renda e iniciativas comunitárias que ajudam a preservar identidades e fortalecer territórios.

Com apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, o evento também reforça a importância da arte e da cultura como ferramentas de transformação social e valorização da diversidade.