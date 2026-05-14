Marcha reúne mulheres negras e indígenas em Rio das Ostras em ato por direitos, cultura e representatividadeFoto: Douglas Smmithy
Vozes ancestrais ocupam as ruas em marcha por direitos, respeito e representatividade em Rio das Ostras
Segunda edição da mobilização reúne mulheres negras e indígenas da Região dos Lagos em um ato de resistência, cultura e valorização das identidades
Talentos do esporte ganham incentivo com abertura de 64 bolsas para atletas em Rio das Ostras
Programa municipal vai oferecer auxílio financeiro para competidores de destaque em modalidades estaduais, nacionais e internacionais
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Empreendedores de Rio das Ostras terão oficinas gratuitas sobre vendas, inteligência artificial e gestão financeira
Semana do MEI abre inscrições com programação voltada à capacitação de pequenos negócios e uso de ferramentas digitais
Eduardo Paes participa dos 41 anos de Arraial e reforça articulações para 2026
Durante agenda no município, pré-candidato a governador elogiou a cidade: "Vocês moram na cidade mais bonita desse Estado. Pessoal de Búzios e do Rio de Janeiro que me perdoem, mas Arraial do Cabo é osso de vencer"
Castramóvel começa atendimentos gratuitos e leva cuidado animal para bairros de Rio das Ostras
Projeto itinerante vai oferecer castração, consultas veterinárias e vacinação antirrábica para cães e gatos em regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços
Idosos voltam a enxergar com nitidez após mutirão oftalmológico superar 2 mil atendimentos em Rio das Ostras
Carreta do programa federal Agora Tem Especialistas já ultrapassou 1,3 mil cirurgias de catarata e transforma a rotina de moradores que conviviam há anos com dificuldades na visão
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