Pacientes atendidos pela Carreta Oftalmológica comemoram recuperação da visão após cirurgias de catarata em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Pacientes atendidos pela Carreta Oftalmológica comemoram recuperação da visão após cirurgias de catarata em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:39

Rio das Ostras - O sorriso de quem voltou a enxergar o rosto dos netos, ler sem dificuldade e caminhar com mais segurança passou a fazer parte da rotina na Carreta Oftalmológica instalada em Rio das Ostras. Em menos de um mês de funcionamento, a unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas já superou expectativas e acumula números expressivos, além de histórias emocionantes de moradores que recuperaram a qualidade de vida após cirurgias de catarata.

Desde o início dos atendimentos, em 25 de abril, o serviço já realizou mais de 2,2 mil procedimentos entre consultas, revisões e avaliações oftalmológicas. O número de cirurgias também chamou atenção: já são 1.312 procedimentos entre operações concluídas e agendamentos confirmados para os próximos dias.

Entre os pacientes atendidos está o aposentado Olavo Macedo, de 70 anos. Morador do município, ele convivia há pelo menos quatro anos com dificuldades severas na visão e conseguiu realizar a cirurgia nos dois olhos.

Emocionado, contou que voltou a enxergar melhor a neta e retomou atividades simples do dia a dia que antes se tornavam difíceis.

Quem também celebra o resultado é Claudiceia Correia, de 75 anos. A moradora do Village relatou que enxergava tudo de forma embaçada antes do procedimento. Após a cirurgia nos dois olhos, afirma que já percebe melhora significativa na visão e mais segurança nas tarefas diárias.

Os números da unidade móvel reforçam o impacto da ação. Até agora, foram contabilizadas 1.312 consultas oftalmológicas e outras 952 revisões pós-cirúrgicas, totalizando 2.266 atendimentos realizados.

A previsão inicial era atingir cerca de 1.100 cirurgias de catarata. O resultado, porém, ultrapassou a meta antes mesmo do encerramento dos atendimentos. Segundo os dados divulgados, 870 cirurgias já foram concluídas e outras 442 estão programadas.

O atendimento segue critérios definidos pela regulação municipal, respeitando a fila de espera do Sistema Único de Saúde. O público prioritário é formado por pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de catarata e que apresentam condições clínicas adequadas para o procedimento cirúrgico.

Moradora do Âncora, Maria Marta Pereira, de 71 anos, também passou pela cirurgia em um dos olhos e destacou a rapidez do atendimento e o acolhimento recebido pela equipe médica.

A estrutura móvel oferece consultas, exames especializados e cirurgias oftalmológicas gratuitas, funcionando como uma das principais estratégias para reduzir filas reprimidas após o aumento da demanda por atendimentos especializados nos últimos anos.

Instalada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no Village, em frente à Rodovia Amaral Peixoto, a carreta segue realizando atendimentos organizados por agendamento e encaminhamento da rede pública municipal.