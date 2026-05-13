Veículos do transporte público de Rio das Ostras passarão por vistoria obrigatória para garantir segurança e qualidade aos passageirosFoto: Douglas Smmithy
Ônibus e vans passam por pente-fino em Rio das Ostras para reforçar segurança no transporte público
Vistoria anual vai avaliar condições dos veículos, documentação dos permissionários e qualidade do serviço oferecido à população
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Âncora deve passar por transformação urbana com pacote milionário de obras em Rio das Ostras
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