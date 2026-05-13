Veículos do transporte público de Rio das Ostras passarão por vistoria obrigatória para garantir segurança e qualidade aos passageiros - Foto: Douglas Smmithy

Veículos do transporte público de Rio das Ostras passarão por vistoria obrigatória para garantir segurança e qualidade aos passageirosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/05/2026 14:38

Rio das Ostras - Freios, pneus, documentação, equipamentos obrigatórios e condições gerais dos veículos que circulam diariamente pelas ruas de Rio das Ostras entrarão no radar da fiscalização municipal nas próximas semanas. A cidade iniciou o cronograma da vistoria anual obrigatória do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, medida que busca reforçar a segurança dos usuários e garantir mais qualidade no serviço prestado à população.

O procedimento será realizado entre os dias 18 de maio e 19 de junho de 2026 pela Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Todos os permissionários que atuam no transporte público municipal deverão apresentar os veículos para inspeção e atualização cadastral.

A vistoria acontecerá na sede da secretaria, localizada na Rua Niterói, no Loteamento Atlântica, em dois horários de atendimento: das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Além da avaliação estrutural dos veículos, a fiscalização também verificará a regularidade da documentação exigida pela legislação municipal. O objetivo é assegurar que ônibus, vans e demais veículos autorizados estejam aptos a operar com segurança, conforto e dentro das normas estabelecidas para o transporte coletivo.

Entre os documentos exigidos estão comprovante da taxa de vistoria, Carteira Nacional de Habilitação com consulta de pontuação do Detran, comprovante de residência atualizado, certidões criminais, certificado do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, regularidade do ISS, cartão de autonomia, licenciamento do veículo, seguro APP, certificado de dedetização e documentação do tacógrafo dentro do prazo de validade.

A medida também funciona como mecanismo de controle e prevenção, já que veículos com irregularidades ou pendências deverão realizar os ajustes necessários em até cinco dias úteis para continuar operando no sistema municipal.

A Secretaria de Transportes destacou que o processo anual é fundamental para ampliar a confiabilidade do serviço e reduzir riscos aos passageiros que utilizam o transporte público diariamente em diferentes regiões da cidade.