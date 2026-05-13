Programação especial do CEPRO reúne ações culturais, educativas e comunitárias ao longo do mês em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Programação especial do CEPRO reúne ações culturais, educativas e comunitárias ao longo do mês em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 10:25

Programação especial do CEPRO reúne ações culturais, educativas e comunitárias ao longo do mês em Rio das Ostras Foto: Divulgação

Histórias, memórias, arte e participação popular vão ocupar o centro das atenções em Rio das Ostras durante o mês de maio. O Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, conhecido como CEPRO, preparou uma programação gratuita e diversificada para celebrar seus 18 anos de atuação no município, reunindo atividades voltadas para crianças, jovens, adultos e toda a comunidade.As comemorações começam no dia 18 de maio e seguem até o dia 30, transformando a sede da instituição em um espaço de encontros, debates, cultura e valorização da educação popular. A agenda mistura cinema, literatura, oficinas, campanhas sociais, música, brincadeiras e reflexões sobre cidadania e identidade cultural.A abertura da programação acontece no Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, reforçando o papel social desempenhado pela instituição ao longo de quase duas décadas. Já no dia seguinte, o público poderá participar da oficina “Sementes de Esperançar”, integrada às ações da campanha Maio Laranja.Outro destaque será o Sarau Vozes do Território, marcado para o dia 22 de maio. O encontro presta homenagem ao geógrafo e pensador brasileiro Milton Santos, reconhecido internacionalmente pelas reflexões sobre desigualdade, território e sociedade.A programação também reserva espaço para o público infantil. No dia 23, o Cine Pipoquinha promove a exibição do filme “Saber Dinossauro”, criando um ambiente de diversão e aprendizado para as crianças.No dia 24, a instituição realiza sua assembleia para eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, fortalecendo a participação comunitária nas decisões do espaço cultural.Entre os momentos mais aguardados da agenda está a reinauguração da Biblioteca Popular Patativa do Assaré, no dia 26. O evento também marca a inauguração do espaço “Ancestralidade Viva: Vozes Afro Indígenas”, iniciativa voltada à valorização das raízes culturais, da memória coletiva e das identidades populares.A literatura regional também ganha destaque no calendário comemorativo. No dia 27, acontece o lançamento do livro “Mosaico Riostrense: economia, sociedade e cultura em Rio das Ostras e Região Volume 2”. Após o lançamento, o público poderá participar de um diálogo coletivo sobre território, desenvolvimento e justiça ambiental.As atividades continuam no dia 28 com o Quintal do CEPRO, em comemoração ao Dia Mundial do Brincar, promovendo integração entre crianças, famílias e educadores. Já no dia 29, será exibido o documentário “Encontro com Milton Santos ou: o mundo global visto do lado de cá”, ampliando as discussões sobre sociedade e transformação social.O encerramento oficial das comemorações acontece no dia 30 de maio, data em que o CEPRO celebra seus 18 anos de atuação em Rio das Ostras.A presidente da instituição, professora Guilhermina Rocha, destacou que o aniversário representa mais do que uma celebração simbólica.“Celebrar os 18 anos do CEPRO é reafirmar nosso compromisso com a educação popular, com a memória coletiva e com a participação da comunidade”, afirmou.A coordenadora de projetos, Brenda Iolanda, ressaltou que a proposta foi construir uma programação acessível e plural.“É uma agenda pensada para diferentes públicos, fortalecendo encontros, formação e participação popular”, destacou.Ao longo dos anos, o CEPRO se consolidou como um importante espaço de mobilização cultural e educação comunitária em Rio das Ostras, aproximando moradores de debates sociais, manifestações artísticas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da cidadania.