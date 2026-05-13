Unidade do Cras Sul voltou a funcionar após passar por ampla reforma causada pelos danos das chuvas em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Unidade do Cras Sul voltou a funcionar após passar por ampla reforma causada pelos danos das chuvas em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:39

Rio das Ostras - Portas reabertas, salas revitalizadas e o retorno de um serviço essencial para centenas de moradores marcaram a retomada das atividades do Cras Sul, em Rio das Ostras. Após meses de obras emergenciais motivadas pelos danos provocados pelas fortes chuvas do verão, a unidade voltou a funcionar nesta semana em um espaço completamente recuperado para receber as famílias assistidas pelo município.

A reforma atingiu toda a área interna do Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Cidade Beira Mar. O prédio sofreu impactos estruturais durante o período de chuvas intensas, o que exigiu intervenções imediatas para garantir segurança, conforto e continuidade dos atendimentos sociais oferecidos à população.

Entre os serviços executados estão recuperação das salas administrativas, espaços destinados aos serviços de convivência, setores de atendimento técnico e área de arquivo. Os ambientes passaram por reparos estruturais, emassamento e nova pintura.

O trabalho também incluiu substituição completa do telhado, reconstrução do castelo d’água e recuperação da rede elétrica, que havia sido comprometida pelos alagamentos e infiltrações causados pelo temporal.

A reabertura da unidade representa mais do que a retomada física do espaço. Para muitas famílias da região, o Cras funciona como porta de entrada para programas sociais, orientação familiar, apoio psicológico e acesso a serviços essenciais de assistência social.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, esta primeira etapa teve foco na recuperação emergencial da estrutura para garantir o retorno rápido dos atendimentos. A previsão é que uma segunda fase das obras contemple melhorias externas e novos investimentos para modernização do espaço.

O secretário da pasta, Carlos Correia, afirmou que a proposta é ampliar ainda mais a qualidade do acolhimento oferecido aos moradores que utilizam os serviços da unidade diariamente.

O Cras Sul está localizado na Rua Serafim Bastos, sem número, na localidade de Cidade Beira Mar.