Unidade do Cras Sul voltou a funcionar após passar por ampla reforma causada pelos danos das chuvas em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Famílias voltam a ser atendidas em unidade reformada após estragos causados pelas chuvas em Rio das Ostras
Cras Sul retoma funcionamento com estrutura renovada, melhorias internas e promessa de nova etapa de modernização para ampliar acolhimento social
Castramóvel começa atendimentos gratuitos e leva cuidado animal para bairros de Rio das Ostras
Projeto itinerante vai oferecer castração, consultas veterinárias e vacinação antirrábica para cães e gatos em regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços
Idosos voltam a enxergar com nitidez após mutirão oftalmológico superar 2 mil atendimentos em Rio das Ostras
Carreta do programa federal Agora Tem Especialistas já ultrapassou 1,3 mil cirurgias de catarata e transforma a rotina de moradores que conviviam há anos com dificuldades na visão
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Ônibus e vans passam por pente-fino em Rio das Ostras para reforçar segurança no transporte público
Vistoria anual vai avaliar condições dos veículos, documentação dos permissionários e qualidade do serviço oferecido à população
Marcelo Magno destaca obras e royalties nos 41 anos de Arraial do Cabo
Prefeito ressaltou mais de R$ 400 milhões em investimento e defendeu preservação ambiental. Aniversário da cidade reuniu autoridades, moradores e turistas nesta quarta-feira (13)
Dr. Serginho amplia integração com Bombeiros em Cabo Frio e Tamoios
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