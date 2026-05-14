Semana do MEI terá oficinas gratuitas sobre vendas, inteligência artificial e gestão financeira em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Semana do MEI terá oficinas gratuitas sobre vendas, inteligência artificial e gestão financeira em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 14/05/2026 14:00

Rio das Ostras - Microempreendedores de Rio das Ostras já podem garantir participação na Semana do MEI 2026, evento gratuito que promete levar conhecimento prático, inovação e estratégias de crescimento para quem deseja fortalecer o próprio negócio. A programação acontece entre os dias 26 e 28 de maio e reúne oficinas voltadas à gestão financeira, vendas e uso de inteligência artificial no dia a dia das empresas.

As atividades serão realizadas no Auditório Inayá Moraes do Couto, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Extensão do Bosque. A iniciativa busca aproximar os pequenos empreendedores de ferramentas modernas que ajudam a melhorar resultados, aumentar a competitividade e ampliar oportunidades no mercado.

Entre os temas confirmados estão “Como definir preço de venda”, “Faça suas vendas aumentarem com o uso do ChatGPT”, “Ferramentas de IA para MEI” e “Como controlar o fluxo de caixa”. Os conteúdos foram pensados para atender desde quem está começando até empresários que desejam modernizar a gestão e acompanhar as transformações do mercado digital.

A programação terá atividades nos dias 26, 27 e 28 de maio. No primeiro dia, as oficinas acontecem das 9h às 13h e das 14h às 17h. Nos demais dias, os encontros serão realizados apenas no período da manhã.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo WhatsApp do Sebrae, no número (22) 2643-2120.

A Semana do MEI é promovida pelo Sebrae RJ, com apoio da administração municipal, e tem como objetivo incentivar o crescimento sustentável dos pequenos negócios, oferecendo capacitação acessível e atualização profissional para os empreendedores locais.