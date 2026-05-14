Semana do MEI terá oficinas gratuitas sobre vendas, inteligência artificial e gestão financeira em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Empreendedores de Rio das Ostras terão oficinas gratuitas sobre vendas, inteligência artificial e gestão financeira
Semana do MEI abre inscrições com programação voltada à capacitação de pequenos negócios e uso de ferramentas digitais
Vozes ancestrais ocupam as ruas em marcha por direitos, respeito e representatividade em Rio das Ostras
Segunda edição da mobilização reúne mulheres negras e indígenas da Região dos Lagos em um ato de resistência, cultura e valorização das identidades
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Eduardo Paes participa dos 41 anos de Arraial e reforça articulações para 2026
Durante agenda no município, pré-candidato a governador elogiou a cidade: "Vocês moram na cidade mais bonita desse Estado. Pessoal de Búzios e do Rio de Janeiro que me perdoem, mas Arraial do Cabo é osso de vencer"
Castramóvel começa atendimentos gratuitos e leva cuidado animal para bairros de Rio das Ostras
Projeto itinerante vai oferecer castração, consultas veterinárias e vacinação antirrábica para cães e gatos em regiões com maior dificuldade de acesso aos serviços
Idosos voltam a enxergar com nitidez após mutirão oftalmológico superar 2 mil atendimentos em Rio das Ostras
Carreta do programa federal Agora Tem Especialistas já ultrapassou 1,3 mil cirurgias de catarata e transforma a rotina de moradores que conviviam há anos com dificuldades na visão
Famílias voltam a ser atendidas em unidade reformada após estragos causados pelas chuvas em Rio das Ostras
Cras Sul retoma funcionamento com estrutura renovada, melhorias internas e promessa de nova etapa de modernização para ampliar acolhimento social
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