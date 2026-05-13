Castramóvel inicia atendimentos gratuitos em Nova Cidade com serviços veterinários para cães e gatos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Castramóvel inicia atendimentos gratuitos em Nova Cidade com serviços veterinários para cães e gatos em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/05/2026 14:39

Rio das Ostras - Latidos, miados e a expectativa de tutores preocupados com a saúde dos seus animais vão marcar o início de uma nova ação voltada ao bem-estar animal em Rio das Ostras. A cidade dará largada, nos dias 19 e 20 de maio, ao projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas, iniciativa que colocará o Castramóvel nas ruas para oferecer atendimento veterinário gratuito à população.

A primeira parada da unidade móvel será no Parque da Cidade, em Nova Cidade, onde cães e gatos receberão consultas veterinárias, vacinação antirrábica e cirurgias de castração. O atendimento acontecerá das 8h às 15h.

A proposta nasce como resposta ao crescimento do número de animais domésticos e também daqueles em situação de abandono, cenário que afeta diretamente a saúde pública e aumenta a necessidade de políticas voltadas à proteção animal.

Além de ampliar o acesso aos cuidados veterinários, o projeto também busca conscientizar a população sobre posse responsável, prevenção de doenças e controle populacional de cães e gatos.

As castrações deverão ser agendadas exclusivamente pela internet, por meio do sistema digital do município.

Portal de Serviços Digitais de Rio das Ostras - Já as consultas veterinárias e a aplicação da vacina antirrábica serão feitas por ordem de chegada durante os dois dias da ação.

A expectativa é que o Castramóvel percorra diferentes localidades da cidade ao longo dos próximos meses, priorizando regiões onde a população enfrenta mais dificuldade de acesso aos serviços especializados para os animais.

O projeto contará ainda com apoio de organizações não governamentais e protetores independentes, fortalecendo a rede de acolhimento e assistência aos animais no município.