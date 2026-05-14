Capacitação reuniu profissionais da rede municipal e marcou mais um avanço no atendimento à saúde da mulher em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Capacitação reuniu profissionais da rede municipal e marcou mais um avanço no atendimento à saúde da mulher em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:01

Rio das Ostras - A busca por mais autonomia, segurança e acesso à informação sobre saúde reprodutiva acaba de ganhar um novo capítulo em Rio das Ostras. A rede municipal de saúde iniciou a preparação para ofertar, pela primeira vez, o Implanon, contraceptivo moderno considerado um dos métodos mais eficazes no combate à gravidez não planejada.

Nesta semana, médicos das Unidades de Saúde da Família participaram de uma qualificação técnica voltada para o uso do implante subdérmico liberador de etonogestrel. O treinamento incluiu orientações sobre indicação do método, além de aulas práticas para inserção e retirada do dispositivo.

Pequeno e colocado sob a pele do braço, o Implanon age no organismo por até três anos. O método chama atenção pela praticidade, longa duração e alta eficácia, além de exigir pouca manutenção e possuir procedimento minimamente invasivo.

De acordo com a subsecretária de Atenção Primária, Rosimeri Azevedo, a chegada do contraceptivo representa mais um avanço importante para a saúde pública do município.

“O objetivo é ampliar as opções contraceptivas disponíveis na rede e fortalecer as políticas públicas voltadas ao planejamento reprodutivo. A expectativa é contribuir diretamente para a redução da gravidez não planejada, principalmente na adolescência”, explicou.

Após a capacitação dos profissionais, a Secretaria de Saúde iniciou a organização da oferta do método nas unidades municipais. Neste primeiro momento, o atendimento acontecerá em pontos estratégicos da cidade para facilitar o acesso das pacientes em diferentes regiões.

A gerente geral da Atenção Primária à Saúde, Fernanda Peres, reforçou que a escolha de qualquer método contraceptivo acontece após acompanhamento e orientação nas unidades de saúde.

Segundo ela, as mulheres interessadas participam primeiro das atividades de Planejamento Reprodutivo realizadas nas Estratégias Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde. Durante o atendimento, recebem informações sobre todos os métodos disponíveis no Sistema Único de Saúde para decidir, junto aos profissionais, qual opção melhor atende suas necessidades.

“O Implanon chega para ampliar esse cuidado. É um método seguro, eficaz e pouco invasivo. Caso exista contraindicação ou adaptação inadequada, ele pode ser retirado rapidamente por um profissional habilitado”, destacou Fernanda.

Responsável pelo Serviço de Referência de Saúde da Mulher, Joceana Lopes explicou que o método atende uma ampla faixa etária e poderá beneficiar muitas moradoras do município.

“O implante pode ser utilizado por mulheres de 14 a 49 anos. Isso permite alcançar um público bastante abrangente e fortalecer ainda mais o acesso à saúde da mulher”, afirmou.

Durante a capacitação, 23 pacientes da rede municipal já receberam o implante após avaliação e acompanhamento prévio nas unidades de saúde.

Moradora de Cidade Praiana, Kaylane Barreto contou que escolheu o método após receber todas as orientações médicas.

“Tenho um filho de seis meses e, neste momento, o Implanon foi a melhor escolha para mim. Saber que o município oferece esse tipo de oportunidade faz toda diferença”, disse.

A jovem Yasmim Ribeiro, de 19 anos, moradora do Jardim Campomar, também optou pelo novo contraceptivo depois de conhecer outras alternativas disponíveis.

“Já usei anticoncepcional e injetável. Agora escolhi o Implanon porque é o método mais eficaz disponível. Recebi todas as explicações na unidade de saúde e isso trouxe mais segurança”, relatou.

Os profissionais da rede reforçam que o Implanon atua exclusivamente na prevenção da gravidez não planejada. Para evitar Infecções Sexualmente Transmissíveis, o uso do preservativo continua sendo indispensável.