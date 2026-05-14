Programa Bolsa Atleta abre inscrições em Rio das Ostras e vai beneficiar esportistas com auxílio financeiro durante dez meses - Foto: Divulgação

Programa Bolsa Atleta abre inscrições em Rio das Ostras e vai beneficiar esportistas com auxílio financeiro durante dez mesesFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 14:01

Rio das Ostras - O sonho de representar Rio das Ostras nas quadras, pistas, tatames e arenas esportivas ganhou um novo incentivo. Atletas do município já podem se preparar para disputar uma das 64 vagas do Programa Bolsa Atleta, iniciativa que busca apoiar esportistas de rendimento com auxílio financeiro e reconhecimento ao desempenho nas competições.

As inscrições serão realizadas entre os dias 15 e 22 de maio, de forma on-line, e contemplam atletas de diferentes modalidades e níveis de competição. O objetivo do programa é ampliar oportunidades, fortalecer o esporte local e ajudar competidores que carregam o nome da cidade em eventos estaduais, nacionais e internacionais.

A seleção será dividida em três categorias. Ao todo, 18 vagas serão destinadas a atletas vinculados aos projetos da Subsecretaria de Esporte e Lazer. Outras 30 vagas vão contemplar esportistas com resultados expressivos em competições estaduais e nacionais. Já 16 bolsas serão voltadas para atletas com desempenho de destaque em torneios internacionais.

Os benefícios serão de R$ 400 para atletas das categorias municipal, estadual e nacional. Já os competidores que atuam em nível internacional receberão auxílio mensal de R$ 800 durante dez meses.

Para participar, os candidatos precisam residir em Rio das Ostras há pelo menos um ano, ter idade mínima de 12 anos e não possuir vínculo salarial com entidades esportivas. Estudantes também deverão comprovar matrícula, frequência escolar e bom rendimento acadêmico.

A escolha dos beneficiados será realizada por uma comissão técnica responsável pela análise dos currículos esportivos, resultados alcançados e potencial de desenvolvimento de cada atleta. Em casos de empate ou número superior de candidatos habilitados, critérios como destaque esportivo e menor idade poderão ser utilizados como prioridade.

O processo de inscrição será feito pelo Portal da Educação de Rio das Ostras. Os candidatos precisarão preencher formulário específico e anexar documentos pessoais, currículo esportivo, termos de adesão e autorização de uso de imagem, além da documentação prevista no edital oficial.

O cronograma prevê divulgação do resultado preliminar no dia 28 de maio. O resultado final será publicado em 3 de junho, enquanto a matrícula dos selecionados acontecerá entre os dias 4 e 9 de junho. O início do pagamento está previsto para 10 de junho.

Mais do que um auxílio financeiro, o programa representa incentivo, valorização e oportunidade para jovens talentos que enfrentam desafios diários para permanecer no esporte de alto rendimento.