Programa Bolsa Atleta abre inscrições em Rio das Ostras e vai beneficiar esportistas com auxílio financeiro durante dez mesesFoto: Divulgação
Talentos de Rio das Ostras ganham nova chance com abertura de inscrições para o Bolsa Atleta
Programa vai oferecer 64 vagas e auxílio financeiro de até R$ 800 para atletas do município com destaque em competições estaduais, nacionais e internacionais
Novo contraceptivo chega à rede pública e amplia acesso das mulheres ao planejamento reprodutivo em Rio das Ostras
Profissionais da saúde passaram por qualificação técnica para implantação do Implanon, método de longa duração que começará a ser oferecido nas unidades do município
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Debate sobre diversidade e direitos fortalece acolhimento no atendimento a crianças e adolescentes em Rio das Ostras
Encontro promovido pelo Nasca reuniu profissionais da saúde para discutir letramento racial, respeito à diversidade e atendimento mais humanizado no SUS
Talentos do esporte ganham incentivo com abertura de 64 bolsas para atletas em Rio das Ostras
Programa municipal vai oferecer auxílio financeiro para competidores de destaque em modalidades estaduais, nacionais e internacionais
Vozes ancestrais ocupam as ruas em marcha por direitos, respeito e representatividade em Rio das Ostras
Segunda edição da mobilização reúne mulheres negras e indígenas da Região dos Lagos em um ato de resistência, cultura e valorização das identidades
Empreendedores de Rio das Ostras terão oficinas gratuitas sobre vendas, inteligência artificial e gestão financeira
Semana do MEI abre inscrições com programação voltada à capacitação de pequenos negócios e uso de ferramentas digitais
Eduardo Paes participa dos 41 anos de Arraial e reforça articulações para 2026
Durante agenda no município, pré-candidato a governador elogiou a cidade: "Vocês moram na cidade mais bonita desse Estado. Pessoal de Búzios e do Rio de Janeiro que me perdoem, mas Arraial do Cabo é osso de vencer"
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