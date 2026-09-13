Procon de Rio das Ostras fiscalizou a interrupção de energia no Shopping Plaza, no último sábado - Foto: Divulgação

Procon de Rio das Ostras fiscalizou a interrupção de energia no Shopping Plaza, no último sábadoFoto: Divulgação

Publicado 13/09/2026 05:01

Procon de Rio das Ostras fiscalizou a interrupção de energia no Shopping Plaza Foto: Divulgação

Mais de seis horas sem energia elétrica. Foi esse o cenário neste sábado (12), enfrentado por consumidores e lojistas do Shopping Plaza, em Rio das Ostras. O fornecimento foi interrompido às 9h e só foi restabelecido por volta das 15h40. O período prolongado de apagão afetou a rotina do centro comercial e deixou uma conta ainda difícil de calcular: quanto os comerciantes podem ter perdido com a paralisação das atividades?A situação levou uma equipe do Procon ao shopping para fiscalizar as condições encontradas e acompanhar os impactos provocados pela interrupção. Ao final da ação, a Enel foi autuada por má prestação do serviço.Para quem mantém uma loja em funcionamento, horas sem energia podem representar muito mais do que portas abertas sem clientes. Sistemas de pagamento podem ficar indisponíveis, equipamentos deixam de operar e serviços que dependem de eletricidade podem ser interrompidos. Em estabelecimentos que trabalham com alimentos e produtos refrigerados, uma falha prolongada também pode colocar mercadorias em risco.Ainda não há, porém, um levantamento oficial sobre o tamanho dos prejuízos provocados pela interrupção no Shopping Plaza. O impacto financeiro pode variar de acordo com a atividade de cada estabelecimento e com eventuais perdas de produtos, vendas e serviços.A autuação aplicada pelo Procon coloca a concessionária no centro da apuração administrativa sobre a qualidade do serviço prestado. A interrupção prolongada afetou não apenas a rotina dos consumidores, mas também comerciantes que dependem do fornecimento regular de energia para manter suas atividades.A equipe do Procon esteve no Shopping Plaza durante a interrupção para verificar a situação e resguardar os direitos de consumidores e lojistas. A fiscalização terminou com a autuação da Enel por má prestação do serviço.O caso também chama atenção para a necessidade de esclarecer o que provocou a interrupção e quais medidas foram adotadas pela concessionária para solucionar o problema. Para os comerciantes, a resposta é importante não apenas para entender a falha, mas também para avaliar eventuais consequências financeiras.Em nota enviada à reportagem, a Enel Rio informou que normalizou o fornecimento de energia para 92% dos clientes de Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema afetados por um desarme na subestação de Araruama, ocorrido na noite deste sábado (12).Segundo a concessionária, desde o início da ocorrência foram realizadas manobras remotas para restabelecer o serviço de parte dos clientes. A empresa informou ainda que equipes técnicas continuam atuando no local para normalizar o fornecimento aos consumidores que permanecem afetados.Em nota enviada à reportagem, a administração do Shopping Plaza Rio das Ostras informou que o funcionamento do estabelecimento foi prejudicado, neste sábado (12/09), em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel.Em nota enviada à reportagem, a administração do Shopping Plaza Rio das Ostras informou que o funcionamento do estabelecimento foi prejudicado, neste sábado (12/09), em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel.Segundo o shopping, durante toda a manhã e parte da tarde, as atividades foram mantidas com o auxílio de geradores. A administração afirmou ainda que entrou em contato com a concessionária desde o início da manhã, mas que as medidas para a retomada do fornecimento de energia só foram iniciadas pela Enel a partir das 16h.Ainda de acordo com a nota, o Procon foi acionado e esteve no shopping para averiguar a situação e adotar as medidas cabíveis junto à concessionária.