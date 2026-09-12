Ação do GAT terminou com a apreensão de 110 pinos de cocaína e a prisão de um homem em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Os policiais realizavam diligências após receberem informações de que um homem estaria usando uma motocicleta para distribuir entorpecentes na região. Durante a movimentação da equipe, o suspeito percebeu a aproximação dos agentes, deixou a moto para trás e tentou fugir.
A tentativa, porém, terminou pouco depois. O homem foi localizado pelas equipes e abordado. Durante a ação, os policiais encontraram 110 pinos de cocaína, com peso total de 363 gramas, além de R$ 170,09 em dinheiro e um aparelho celular.
A motocicleta XRE 300 utilizada pelo suspeito também foi apreendida.
Suspeito foi levado para a 128ª DP - O homem e todo o material recolhido foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. Após análise da ocorrência pela autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM contra o comércio de entorpecentes na área de atuação da unidade.
A investigação deverá esclarecer a origem da droga e a eventual participação do suspeito na distribuição dos entorpecentes na região.
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