Ação do GAT terminou com a apreensão de 110 pinos de cocaína e a prisão de um homem em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Ação do GAT terminou com a apreensão de 110 pinos de cocaína e a prisão de um homem em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 12/09/2026 10:29 | Atualizado 12/09/2026 10:35





Os policiais realizavam diligências após receberem informações de que um homem estaria usando uma motocicleta para distribuir entorpecentes na região. Durante a movimentação da equipe, o suspeito percebeu a aproximação dos agentes, deixou a moto para trás e tentou fugir.



A tentativa, porém, terminou pouco depois. O homem foi localizado pelas equipes e abordado. Durante a ação, os policiais encontraram 110 pinos de cocaína, com peso total de 363 gramas, além de R$ 170,09 em dinheiro e um aparelho celular.



A motocicleta XRE 300 utilizada pelo suspeito também foi apreendida. Uma motocicleta abandonada às pressas chamou a atenção de policiais militares e terminou em uma prisão por tráfico de drogas em Rio das Ostras. A ocorrência aconteceu sexta-feira (11), no bairro Extensão Serramar, durante uma ação do Grupo de Ações Táticas (GAT), do 32º BPM.Os policiais realizavam diligências após receberem informações de que um homem estaria usando uma motocicleta para distribuir entorpecentes na região. Durante a movimentação da equipe, o suspeito percebeu a aproximação dos agentes, deixou a moto para trás e tentou fugir.A tentativa, porém, terminou pouco depois. O homem foi localizado pelas equipes e abordado. Durante a ação, os policiais encontraram 110 pinos de cocaína, com peso total de 363 gramas, além de R$ 170,09 em dinheiro e um aparelho celular.A motocicleta XRE 300 utilizada pelo suspeito também foi apreendida.

Motocicleta XRE 300 utilizada pelo suspeito também foi apreendida Foto: Divulgação



Suspeito foi levado para a 128ª DP - O homem e todo o material recolhido foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. Após análise da ocorrência pela autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.



A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM contra o comércio de entorpecentes na área de atuação da unidade.



A investigação deverá esclarecer a origem da droga e a eventual participação do suspeito na distribuição dos entorpecentes na região.









O homem e todo o material recolhido foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras. Após análise da ocorrência pela autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.A ocorrência faz parte das ações realizadas pelo 32º BPM contra o comércio de entorpecentes na área de atuação da unidade.A investigação deverá esclarecer a origem da droga e a eventual participação do suspeito na distribuição dos entorpecentes na região.