Equipe utiliza escavadeira em obra emergencial para conter os efeitos da erosão na Beira Rio, na Boca da Barra - Foto: Divulgação

Equipe utiliza escavadeira em obra emergencial para conter os efeitos da erosão na Beira Rio, na Boca da BarraFoto: Divulgação

Publicado 13/09/2026 13:04

O mar avançou sobre a faixa costeira da Boca da Barra e deixou marcas que já exigem uma resposta emergencial em Rio das Ostras. Na Beira Rio, a erosão provocada pela força das ondas comprometeu parte da estrutura de contenção e afetou a estabilidade de um poste de iluminação pública. Diante do cenário, equipes iniciaram uma intervenção para tentar estabilizar o trecho atingido

Os primeiros serviços começaram na altura da Avenida Linda. Uma escavadeira foi levada para o local e atua nos reparos da área conhecida como Beira Rio. Depois dessa etapa, a previsão é que os trabalhos avancem para a Praia da Boca da Barra.

O problema está relacionado à ação contínua do mar sobre a estrutura existente. A força das ondas provocou o deslocamento de parte da contenção, o que levou à inclinação e à perda de estabilidade do poste de iluminação.

A situação também impõe limites ao trabalho. Segundo as informações divulgadas pelo município, as condições do mar permanecem adversas, sem previsão de redução significativa da intensidade das ondas. Por esse motivo, intervenções estruturais definitivas ainda não puderam ser executadas.

Erosão exige intervenção, mas condições do mar limitam obras

Desde os primeiros sinais de impacto, equipes técnicas das secretarias de Serviços Públicos e de Obras Públicas avaliam alternativas para manutenção e estabilização do trecho. Os serviços possíveis são definidos de acordo com as condições encontradas no local e com o comportamento do mar.

A intervenção atual tem caráter emergencial e busca reduzir os efeitos da erosão enquanto as condições não permitem uma solução estrutural definitiva.

A área também passou por uma mudança importante para quem precisa circular pela região. A Beira Rio foi interditada durante a execução dos serviços.

A orientação é para que moradores, motoristas e demais pessoas que circulam pela Boca da Barra respeitem a sinalização instalada e as orientações dos agentes que acompanham os trabalhos. A interdição tem como objetivo garantir mais segurança durante a movimentação de máquinas e a execução dos reparos.

O avanço da erosão em áreas costeiras exige acompanhamento constante, principalmente em trechos sujeitos à força das ondas. Na Boca da Barra, o trabalho emergencial tenta conter os danos enquanto as condições do mar ainda impedem uma intervenção definitiva.