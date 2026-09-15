Homem foi preso após investigação sobre perseguição contra a ex-companheira em Rio das OstrasFoto: Reprodução
Perseguição após término termina com prisão do ex por stalking
Segundo a Polícia Civil, vítima mudou de residência por medo após homem aparecer em locais onde ela estava e insistir nos contatos
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