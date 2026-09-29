'No segundo turno, nós da direita estaremos juntos conta o PT'Reprodução / Plox Brasil
Zema afirma que não desistirá de candidatura à Presidência
Fala ocorre em meio à pressão pelo abandono da campanha para apoiar Flávio; ex-governador disse que estará 'contra o PT' no segundo turno
Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Resultado é referente ao Concurso 3.064; próximo sorteio será na quinta-feira (1°)
Gilmar diz que apurações do Master revelaram 'negócios parasitários'
O ministro afirmou que o envolvimento de magistrados e advogados nas irregularidades também exige a abertura de investigações
Presidente do TSE diz que 90% das urnas estão prontas para as eleições
Kassio informou que secas em cidades do Norte do país e chuvas no Rio Grande do Sul podem provocar alteração nas zonas eleitorais
Dino defende investigação sobre precatórios pagos irregularmente
Para o ministro, além de cancelar os pagamentos, é necessário investigar a origem de 'organização criminosa' que opera no recebimento
Nunes Marques manda remover vídeo que Lula critica a Justiça Eleitoral
O presidente da República pede no conteúdo 'que não venha o TSE querer falcatrua, porque a gente sabe o que eles são capazes'
Tebet diz que Eduardo Bolsonaro é 'covarde' e que vai processá-lo
Ex-deputado federal insinuou que a candidata ao Senado por São Paulo 'se prostitui' por cargos políticos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.