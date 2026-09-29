As apostas simples, com seis dezenas, da Mega-Sena custam R$ 6 - Luciano Belford/Arquivo O Dia

As apostas simples, com seis dezenas, da Mega-Sena custam R$ 6Luciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 29/09/2026 22:00 | Atualizado 29/09/2026 22:01

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.064 da Mega-Sena , realizado nesta terça-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

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Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48



82 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.039,44 cada

4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada

Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 4882 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.039,44 cada4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada

Apostas

O próximo sorteio será realizado a partir das 21h de quinta-feira (1°). As apostas poderão ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da instituição. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele poderá levar sozinho o prêmio estimado em R$ 75 milhões. Se mais de uma aposta acertar todos os números, o valor será dividido entre os vencedores.



Quem for contemplado também precisa ficar atento ao prazo para retirar o prêmio. Os valores de apostas vencedoras ficam disponíveis para resgate pelo período de 90 dias após o sorteio.

Últimos vencedores da Mega-Sena



Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no último dia 17 e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.



Neste concurso da Mega-Sena, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.



Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.