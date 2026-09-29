Lula participou de compromissos de campanha em Fortaleza, no Ceará - Reprodução / YouTube

Lula participou de compromissos de campanha em Fortaleza, no CearáReprodução / YouTube

Publicado 29/09/2026 13:01





O presidente participou de caminhada ao lado do candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas, e dos candidatos ao Senado Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede). Dirigiu-se aos comerciantes do local por onde passavam para falar sobre o fim da escala 6x1.



"Aos comerciantes daqui, se preparem, vamos acabar com a escala de trabalho 6x1, para que vocês possam ter mais um dia de descanso", declarou.



O presidente também dedicou parte de seu discurso para falar sobre o fim das bets. Disse que o governo proibiu os sites de aposta "antes que eles acabassem com o Brasil". presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que quer "enterrar o bolsonarismo neste País". Também reforçou a promessa de acabar com a escala de trabalho 6x1. "Faltam poucos dias para a eleição, vamos enterrar o bolsonarismo neste País", disse o presidente durante comício em Fortaleza (CE).O presidente participou de caminhada ao lado do candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas, e dos candidatos ao Senado Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede). Dirigiu-se aos comerciantes do local por onde passavam para falar sobre o fim da escala 6x1."Aos comerciantes daqui, se preparem, vamos acabar com a escala de trabalho 6x1, para que vocês possam ter mais um dia de descanso", declarou.O presidente também dedicou parte de seu discurso para falar sobre o fim das bets. Disse que o governo proibiu os sites de aposta "antes que eles acabassem com o Brasil".

'Homem não gosta de tomar toque'

Antes da agenda em Fortaleza, Lula fez comício em Belém do Pará, criticou, nesta segunda-feira, 28. No evento, o candidato à reeleição criticou os homens que são resistentes a realizar exame de próstata para detectar câncer precocemente. Segundo o petista, "homem não gosta de tomar toque", enquanto "mulher aprende a tomar toque desde pequena".



Ao público, Lula lembrou a morte da mãe, dona Lindu, aos 65 anos, na década de 1980, por câncer uterino, e citou as condições precárias de tratamento no passado.



"Nós, hoje, fizemos a primeira operação robótica de próstata aqui no Estado do Pará e no Norte do País. E por que isso é importante? Porque o homem é covarde. O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele", disse o presidente, em referência a exames preventivos.



Lula afirmou que esse tipo de cirurgia era "coisa de gente rica", do Sul do País. "Qual é o milagre do câncer de próstata para o homem perder o medo? É que hoje, com a cirurgia robótica, o homem não vai ter mais incontinência urinária. Não vai precisar usar fralda. Ele volta para casa no mesmo dia ou no dia seguinte", discursou.



"Mais importante, hoje, com operação robótica, não haverá possibilidade de impotência sexual nos homens. Ele pode operar e continuar sendo o mesmo homem que ele era antes", acrescentou.



O presidente tem uma série de viagens na reta final da campanha até o primeiro turno, que ocorre no domingo, dia 4.