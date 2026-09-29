BC também promoveu ajustes no Pix Automático, que poderá ser utilizado em contas-salário - Bruno Peres / Agência Brasil

BC também promoveu ajustes no Pix Automático, que poderá ser utilizado em contas-salárioBruno Peres / Agência Brasil

Publicado 29/09/2026 19:26

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Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). A queda foi observada nos três dias analisados, mas os números, isoladamente, não permitem estabelecer uma relação direta entre a redução das transações e a proibição das apostas.

Os dados são do Banco Central e consideram as operações liquidadas pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). A queda foi observada nos três dias analisados, mas os números, isoladamente, não permitem estabelecer uma relação direta entre a redução das transações e a proibição das apostas.

Números do Pix



A comparação feita pelo Banco Central considera a média de transações registrada nos quatro sábados, domingos e segundas-feiras anteriores.



Sábado (26): 229,6 milhões de transações, queda de 11%;



Domingo (27): 165,9 milhões, recuo de 12%;



Segunda-feira (28): 213 milhões, baixa de 7,4%;



Total: 608,6 milhões de operações;



Queda acumulada: 10%.



Os dados correspondem ao número de operações, e não ao valor financeiro movimentado pelo sistema.



Valores



Os números também mostram queda de 15,5% em relação aos valores movimentados nos três mesmos dias da semana anterior.



Sábado (26): R$ 33,23 bilhões, queda de 10%;



Domingo (27): R$ 18,87 bilhões, recuo de 20,6%;



Segunda-feira (28): R$ 131,48 bilhões, baixa de 16%;



Total: R$ 183,58 bilhões em operações;



Queda acumulada: 15,5%.



A redução ocorreu imediatamente após a publicação da MP, na sexta-feira (25), que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas esportivas on-line.



A coincidência entre os períodos, porém, não permite concluir que a medida contra as bets tenha sido a causa da queda nas transações. Outros fatores podem influenciar a quantidade de operações realizadas por Pix ao longo de um determinado período.



O Banco Central não respondeu se a queda decorre da publicação da MP.