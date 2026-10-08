Fogo se alastrou rapidamente - Reprodução / X

Fogo se alastrou rapidamenteReprodução / X

Publicado 08/10/2026 09:28

Um incêndio que começou na noite dessa quarta-feira (7), em um prédio do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), causou grandes danos ao prédio, segundo informações divulgadas pela instituição. De acordo com a UFPE, ninguém ficou ferido.

Incêndio causa danos a prédio da Universidade Federal de Pernambuco



Reprodução / Redes sociais https://t.co/wfztqXXpRn — Jornal O Dia (@jornalodia) October 8, 2026





A instituição informou que no edifício atingido funcionavam vários laboratórios nas áreas de fármacos, informática e genética. O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado, mas, devido aos produtos armazenados no local, o fogo se alastrou rapidamente e causou grandes danos ao prédio.



Em nota divulgada no fim da noite de quarta, a UFPE lamentou “profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas” e prestou solidariedade aos pesquisadores e professores que trabalhavam no local.

A instituição informou que no edifício atingido funcionavam vários laboratórios nas áreas de fármacos, informática e genética. O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado, mas, devido aos produtos armazenados no local, o fogo se alastrou rapidamente e causou grandes danos ao prédio.Em nota divulgada no fim da noite de quarta, a UFPE lamentou “profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas” e prestou solidariedade aos pesquisadores e professores que trabalhavam no local.

Em suas redes sociais, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, colocou o ministério à disposição para prestar todo apoio necessário.

"Recebemos com tristeza a notícia do incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) nesta noite. O fogo atingiu a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), que integra o Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição. Felizmente, não houve feridos. Estamos em contato com a reitoria da UFPE e acompanhamos as investigações para apurar as causas do incêndio. Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário. Nossa solidariedade à comunidade da UFPE", escreveu.

Nota da UFPE

"No início da noite de hoje (7), houve um incêndio num prédio no Campus Recife da UFPE onde funcionavam vários laboratórios na área de fármacos, de informática e de genética. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e passou a atuar no local, mas, em função do tipo de produtos armazenados, o fogo se alastrou rapidamente e provocou grandes danos no prédio. Não houve vítimas.

A UFPE lamenta profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas. O reitor Alfredo Gomes esteve no local e acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros. Posteriormente, a Universidade vai avaliar a situação e os danos causados. A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local."