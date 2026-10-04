Idoso de 68 anos passou mal e morreu neste domingo (4) dentro de uma seção eleitoral em Pernambuco - Redes sociais / Reprodução

Idoso de 68 anos passou mal e morreu neste domingo (4) dentro de uma seção eleitoral em PernambucoRedes sociais / Reprodução

Publicado 04/10/2026 15:26



Um homem identificado como José Roberto da Silva, de 68 anos, faleceu neste domingo (4) após passar mal dentro de uma seção eleitoral em Pernambuco. Ele votava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, no município de Cupira, região do Agreste Central, informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo a corporação, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar socorro, mas o homem já estava morto dentro da cabine de votação quando a equipe chegou ao local. A votação da seção foi interrompida temporariamente até a retirada do corpo. A Polícia Militar isolou a área enquanto aguardava a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

A polícia registrou o caso como morte natural e informou ainda que o caso está sendo investigado. Após a retirada da vítima, a votação voltou ao normal.

Como justificar ausência nas eleições

Não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa é feita no dia da votação. Quem optar pelo RJE deverá apresentar também um documento oficial de identidade com foto. É necessário apresentar um requerimento para cada turno de votação não realizado, respeitando os requisitos e prazos correspondentes.



A eleitora ou o eleitor pode justificar a ausência às eleições quantas vezes forem necessárias. No entanto, a ausência a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem o pagamento das multas correspondentes ou a apresentação de justificativas poderá resultar no cancelamento da inscrição eleitoral.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.