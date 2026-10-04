Michelle Bolsonaro (PL) chegou a se debruçar em uma janela para discutir com a eleitoraReprodução / Redes Sociais
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que diversas pessoas na fila do colégio eleitoral gritam com a candidata enquanto ela deixava o local. Uma eleitora, vestida de vermelho, é quem discute com Michelle em uma maior intensidade.
"Vai se lascar. O inferno te espera. Não encosta em mim. A sua mão é suja. Eu te odeio", diz a mulher.
Ao deixar o local, outra mulher na fila também gritou para Michelle. "A cultura tem que ser valorizada", disse.
Até o momento, a ex-primeira-dama não comentou o ocorrido. Nas redes sociais, Michelle apenas demonstrou apoio às candidatas Bia Kicis (PL) e Celina Leão (Progressistas), que disputam os cargos de senadora e governadora pelo Distrito Federal, respectivamente.
Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora em local de votação Imagens: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/L0H6vy8JB7— Jornal O Dia (@jornalodia) October 4, 2026
Eleições 2026
O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.
No momento da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto – carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH e o e-Título com foto.
O celular é estritamente proibido na cabine e deve ser deixado em local indicado pelos mesários. A tradicional colinha, no entanto, é permitida e incentivada pelo TSE, desde que não esteja em nenhum dispositivo eletrônico.
Como justificar ausência nas eleições
A eleitora ou o eleitor pode justificar a ausência às eleições quantas vezes forem necessárias. No entanto, a ausência a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem o pagamento das multas correspondentes ou a apresentação de justificativas poderá resultar no cancelamento da inscrição eleitoral.
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