Michelle Bolsonaro (PL) chegou a se debruçar em uma janela para discutir com a eleitora - Reprodução / Redes Sociais

Michelle Bolsonaro (PL) chegou a se debruçar em uma janela para discutir com a eleitoraReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/10/2026 14:52





Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que diversas pessoas na fila do colégio eleitoral gritam com a candidata enquanto ela deixava o local. Uma eleitora, vestida de vermelho, é quem discute com Michelle em uma maior intensidade.



"Vai se lascar. O inferno te espera. Não encosta em mim. A sua mão é suja. Eu te odeio", diz a mulher.

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) protagonizou uma confusão em seu local de votação, em Brasília, neste domingo (4). A ex-primeira-dama foi vaiada e xingada por opositores ao deixar o local.Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que diversas pessoas na fila do colégio eleitoral gritam com a candidata enquanto ela deixava o local. Uma eleitora, vestida de vermelho, é quem discute com Michelle em uma maior intensidade."Vai se lascar. O inferno te espera. Não encosta em mim. A sua mão é suja. Eu te odeio", diz a mulher.

Em certo momento, Michelle chega a se debruçar em uma janela para continuar discutindo com a eleitora. Enquanto é xingada, a candidata faz coração com as mãos e afirmou: "Eu te amo em Cristo Jesus".



Ao deixar o local, outra mulher na fila também gritou para Michelle. "A cultura tem que ser valorizada", disse.



Até o momento, a ex-primeira-dama não comentou o ocorrido. Nas redes sociais, Michelle apenas demonstrou apoio às candidatas Bia Kicis (PL) e Celina Leão (Progressistas), que disputam os cargos de senadora e governadora pelo Distrito Federal, respectivamente.

Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora em local de votação Imagens: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/L0H6vy8JB7 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 4, 2026

Eleições 2026



Neste domingo (4), milhões de eleitores vão às urnas para escolher seus representantes no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Neste ano, os eleitores vão votar para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (primeira e segunda vaga), governador e presidente da República. A votação acontece até às 17h, no horário de Brasília. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.



O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.



No momento da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto – carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH e o e-Título com foto.



O celular é estritamente proibido na cabine e deve ser deixado em local indicado pelos mesários. A tradicional colinha, no entanto, é permitida e incentivada pelo TSE, desde que não esteja em nenhum dispositivo eletrônico.

Como justificar ausência nas eleições



Não é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa é feita no dia da votação. Quem optar pelo RJE deverá apresentar também um documento oficial de identidade com foto. É necessário apresentar um requerimento para cada turno de votação não realizado, respeitando os requisitos e prazos correspondentes.



A eleitora ou o eleitor pode justificar a ausência às eleições quantas vezes forem necessárias. No entanto, a ausência a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem o pagamento das multas correspondentes ou a apresentação de justificativas poderá resultar no cancelamento da inscrição eleitoral.

