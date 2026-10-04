De Brasil, Juliana com a filha; Com a camisa do Lula, Guilherme - Reprodução/Agência O DIA

De Brasil, Juliana com a filha; Com a camisa do Lula, GuilhermeReprodução/Agência O DIA

Publicado 04/10/2026 14:55 | Atualizado 04/10/2026 15:29

Eleitores ouvidos pelo O DIA, neste domingo (4), apontaram diferentes prioridades para o estado do Rio. Educação, saúde, segurança e o combate à corrupção apareceram entre as principais preocupações dos entrevistados, que, apesar de escolhas políticas distintas, compartilham da expectativa por melhorias que possam fazer diferença no dia a dia da população.

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No Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o médico Guilherme Silva, 33 anos, criticou o histórico de corrupção na política estadual e defendeu uma mudança na condução do governo. Ele compareceu ao local com uma camisa do presidente Lula.



"Eu acho que o Rio de Janeiro precisa melhorar esse histórico da corrupção do governo do estado. Não é possível que no nosso histórico todos os últimos governadores, tirando a Benedita, foram presos. Então, a gente tem que tentar mudar esse histórico, principalmente em relação aos últimos governos. A gente tem que votar tentando mudar essa história pra ver se melhora", destacou.

Já a babá Juliana Vieira, 41, vestida com uma camisa do Brasil e apoiadora da direita, destacou a presença de Deus ao falar sobre as necessidades que o estado precisa.



"Primeiramente o estado precisa de Deus, de Jesus Cristo. E segundo, de consciência, na verdade. Porque não adianta votar por interesse ou por benefícios que o governo nos dá. A gente tá precisando votar com consciência para um Rio de Janeiro melhor", afirmou.



Também apoiadora da esquerda, a professora Glauciane da Silva Cardoso, de 45 anos, apontou educação e saúde como as áreas mais urgentes a serem melhoradas no estado.



"A gente escuta falar do sucateamento das escolas, falta de merenda, porta caindo, é calor, rede elétrica, é fio sendo roubado... A gente escuta falar da fila do Sisreg toda vez, uma fila que nunca anda. Acho que também o transporte é precário. Tem também falta infraestrutura. A gente tem problema em todas as áreas, né? Segurança pública também deixa a desejar, porque o tráfico e a milícia são uma realidade. Enfim, eu acho que precisa de muita coisa, mas eu acho que assim, se for pensar num ponto urgente, eu acho que educação e saúde é o pior", frisou.



A segurança também apareceu entre as principais preocupações dos eleitores, principalmente dos apoiadores de direita. Como foi o caso do militar Hildo Ferreira, 38, que também esteve no local acompanhado da mulher e da filha. Os três usavam camisas amarelas. Para ele, as eleições são uma forma de participar das decisões que vão impactar a sociedade.

"A gente vai eleger alguém que não gostamos? Não, tem que ter um propósito ou pensamento parecido com o nosso, para não acabar trazendo alguma dificuldade ou alguma falta de coerência com as nossas atitudes no futuro. E o que o Rio mais precisa é melhorar a segurança pública", opinou.