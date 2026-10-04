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Fotos: candidatos ao Governo do RJ vão às urnas
Eleições

Fotos: candidatos ao Governo do RJ vão às urnas

Eleições 2026 ocorrem em todo o Brasil, neste domingo (4); também serão escolhidos mais cargos, incluindo o de presidente da República

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Mylena Moura
André Marinho (Novo) votou Shopping Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul
Eduardo Paes votou na Gávea, Zona Sul do Rio
Eduardo Paes chegou à zona eleitoral acompanhado por familiares e pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere
Eduardo Paes votou em São Conrado, na Zona Sul do Rio
Candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) foi às urnas em São Gonçalo
Douglas Ruas tirou fotos com apoiadores durante o primeiro turno
Douglas Ruas chegou para votar com a mulher e o filho
Eleições 2026 - Anthony Garotinho (Republicanos) votou no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro neste domingo(04).
Anthony Garotinho (Republicanos) votou no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, no Catete
Eleições 2026 - Anthony Garotinho (Republicanos) votou no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro neste domingo(04).
Candidato ao Governo do Rio, William Siri compareceu às urnas
William Siri votou em escola de Campo Grande, na Zona Oeste
William Siri votou nas eleições do primeiro turno de 2026
Candidato ao governo do Estado, Cyro Garcia (PSTU) votou na Tijuca
Cyro Garcia votou na Tijuca, Zona Norte
Candidato ao governo do Estado, Cyro Garcia votou na Tijuca
Candidato ao governo do Estado, André Marinho votou na Zona Sul
André Marinho e a sua candidata a vice, Tenente Coronel Erigreyce
Juliete Pantoja (UP) votou em Irajá, na Zona Norte
Candidata ao Governo do Estado, Juliete Pantoja (UP) foi às urnas no início desta tarde
Juliete Pantoja (UP) votou em Irajá
Douglas Ruas votou acompanhado da esposa e do filho
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Os candidatos ao governo do Estado foram às urnas nas eleições 2026, neste domingo (4). O primeiro turno ocorre em todo o Brasil, quando também serão decididos os cargos de presidente da República, senador (dois), deputado federal e estadual. Nos casos de segundo turno, a disputa acontece no dia 25 deste mesmo mês.
Leia mais: Na espera de recurso sobre candidatura, Garotinho vota no Catete
Eduardo Paes (PSD) votou no Gavea Golf Club, em São Conrado, Zona Sul do Rio. O candidato foi acompanhado por familiares e pelo atual prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere. No local, falou sobre um possível segundo turno e a disputa eleitoral, ressaltando "muito otimismo" em relação ao resultado nas urnas.
Douglas Ruas (PL) esteve presente no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ao lado da mulher e do filho. Ele recebeu apoio e carinho de eleitores e cumprimentou todos com apertos de mãos e fotos. Ruas votou na seção 49, zona 133, e enfrentou uma pequena fila, com cerca de cinco pessoas na sua frente.
Anthony Garotinho (Republicanos), que teve a candidatura ao Governo do Estado do Rio indeferida, votou no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, no Catete, na Zona Sul. Ele afirmou que sua defesa entrou com um novo recurso para que os votos em seu nome sejam válidos.
William Siri (Psol) chegou à Escola Municipal Professora Marita de Vasconcelos, em Campo Grande, na Zona Oeste, acompanhado da mulher, Carine, e da filha, Marisol, de 1 ano. O candidato falou sobre as expectativas para as eleições, mencionando o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Cyro Garcia (PSTU) também compareceu à sua zona eleitoral na manhã deste mesmo dia. Ele votou na seção, 0222, zona 229, no Instituto Moreira, na Tijuca, Zona Norte. Para a ocasião, o candidato usou adesivos colados na camisa com as frases "pelo fim da escala 6x1" e "fogo nos racistas".
Candidato do Novo, André Marinho também esteve presente no local de votação, na seção 0175 do Shopping Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul, por volta das 10h. Ele foi acompanhado da sua candidata a vice, a Tenente Coronel Erigreyce. No local, os dois posaram juntos para fotos.
Juliete Pantoja (UP) foi às urnas no início da tarde deste domingo, na Escola Municipal Adlai Stevenson, em Irajá, Zona Norte. A candidata votou na zona 176, da seção 0127. Ela vestiu uma blusa com a escrita "eu voto 80", indicando o seu número da candidatura, nas costas. Juliete foi acompanhada pelos assessores e o filho.
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