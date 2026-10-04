Fotos: candidatos ao Governo do RJ vão às urnas

Os candidatos ao governo do Estado foram às urnas nas eleições 2026, neste domingo (4). O primeiro turno ocorre em todo o Brasil, quando também serão decididos os cargos de presidente da República, senador (dois), deputado federal e estadual. Nos casos de segundo turno, a disputa acontece no dia 25 deste mesmo mês.

Eduardo Paes (PSD) votou no Gavea Golf Club, em São Conrado, Zona Sul do Rio. O candidato foi acompanhado por familiares e pelo atual prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere. No local, falou sobre um possível segundo turno e a disputa eleitoral, ressaltando "muito otimismo" em relação ao resultado nas urnas.

Douglas Ruas (PL) esteve presente no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ao lado da mulher e do filho. Ele recebeu apoio e carinho de eleitores e cumprimentou todos com apertos de mãos e fotos. Ruas votou na seção 49, zona 133, e enfrentou uma pequena fila, com cerca de cinco pessoas na sua frente.

Anthony Garotinho (Republicanos), que teve a candidatura ao Governo do Estado do Rio indeferida, votou no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, no Catete, na Zona Sul. Ele afirmou que sua defesa entrou com um novo recurso para que os votos em seu nome sejam válidos.

William Siri (Psol) chegou à Escola Municipal Professora Marita de Vasconcelos, em Campo Grande, na Zona Oeste, acompanhado da mulher, Carine, e da filha, Marisol, de 1 ano. O candidato falou sobre as expectativas para as eleições, mencionando o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Cyro Garcia (PSTU) também compareceu à sua zona eleitoral na manhã deste mesmo dia. Ele votou na seção, 0222, zona 229, no Instituto Moreira, na Tijuca, Zona Norte. Para a ocasião, o candidato usou adesivos colados na camisa com as frases "pelo fim da escala 6x1" e "fogo nos racistas".

Candidato do Novo, André Marinho também esteve presente no local de votação, na seção 0175 do Shopping Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul, por volta das 10h. Ele foi acompanhado da sua candidata a vice, a Tenente Coronel Erigreyce. No local, os dois posaram juntos para fotos.

Juliete Pantoja (UP) foi às urnas no início da tarde deste domingo, na Escola Municipal Adlai Stevenson, em Irajá, Zona Norte. A candidata votou na zona 176, da seção 0127. Ela vestiu uma blusa com a escrita "eu voto 80", indicando o seu número da candidatura, nas costas. Juliete foi acompanhada pelos assessores e o filho.

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