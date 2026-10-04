Eduardo Paes votou na manhã deste domingo (4), na Gávea, ao lado da família e do prefeito, Eduardo Cavalieri - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Eduardo Paes votou na manhã deste domingo (4), na Gávea, ao lado da família e do prefeito, Eduardo CavalieriCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 12:27 | Atualizado 04/10/2026 17:07

candidatos ao Governo do Estado votaram em suas respectivas zonas eleitorais, neste domingo (4). O primeiro turno ocorre em todo o Brasil, até às 17h. Também serão decididos os cargos de presidente da República, senador (dois), deputado federal e estadual. Osao Governo do Estado votaram em suas respectivas zonas eleitorais, neste domingo (4). O primeiro turno ocorre em todo o Brasil, até às 17h. Também serão decididos os cargos de presidente da República, senador (dois), deputado federal e estadual.

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Eduardo Paes

"Essa eleição tem dois lados: lado da continuidade do [Wilson] Witzel, [Cláudio] Castro, e o lado da mudança, de alguém que foi prefeito do Rio, e que quer trazer paz para o Rio. Estou muito otimista, muito animado", revelou Paes, que chegou acompanhado por familiares e pelo atual prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Douglas Ruas

Douglas Ruas (PL) chegou para votar no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, acompanhado da mulher, Mariana Ruas, e do filho, Miguel, por volta das 10h30, neste domingo (4). No local, ele recebeu apoio e carinho de eleitores e cumprimentou todos. Ruas destacou a confiança com o resultado, citando o aliado, o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

"Nós estamos muito confiantes de passar na frente nas urnas hoje. A sensação nos últimos dias na rua foi muito boa. A população compreendendo que o momento é de mudança no Rio e no Brasil. E quem tem um projeto no futuro para o Rio e para o Brasil de mudança é o nosso PL, é Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro", disse ele.

Anthony Garotinho

Anthony Garotinho (Republicanos), que teve a candidatura ao Governo do Estado do Rio indeferida, votou, na manhã deste domingo (4), no Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, no Catete, na Zona Sul da capital . Ele afirmou que sua defesa entrou com um novo recurso para que os votos em seu nome sejam válidos. Após votar, ele pediu à população que vote em seu número, com o intuito de gerar uma nova eleição, considerando um artigo do Código Eleitoral.

"Pela lei eleitoral, se o candidato mais votado tiver seus votos anulados, o segundo colocado não é chamado. São convocadas novas eleições. Estou pedindo à população que eu seja o mais votado, para que haja novas eleições. O que aconteceu no Rio é uma vergonha. Visivelmente uma eleição manipulada. A população foi induzida a achar que não poderia votar em mim. Chegando lá, vai apertar a vai aparecer a minha foto. A eleição do Rio foi fraudada", afirmou.

William Siri

William Siri (Psol) chegou à Escola Municipal Professora Marita de Vasconcelos, em Campo Grande, na Zona Oeste, acompanhado da mulher, Carine, e da filha, Marisol, de 1 ano. O candidato falou sobre as expectativas para as eleições, mencionando o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Hoje é uma festa da democracia. É muito importante o povo indo às ruas para realmente votar em quem confia. E eu tenho certeza que a gente vai continuar com o presidente Lula reeleito. Vamos para o segundo turno. Estou muito animado porque as ruas vêm demonstrando isso, depois do debate da TV Globo. A gente sentiu que o jogo virou, então estou muito animado para ir para o segundo turno", disse Siri.



Ele também revelou como irá acompanhar a apuração dos votos. "Vou continuar com a minha família, minha filhinha e esposa. Vou ficar com elas até o final da tarde. Vou assistir um pedaço [apuração] com elas e depois devo encontrar com a nossa militância, nosso partido."

Por fim, Siri pontuou a confiança para o segundo turno e a eleições de demais candidatos da esquerda. "Estou muito animado. Tenho certeza que teremos uma votação incrível, principalmente para a esquerda. Eleger o presidente Lula e senadoras. E o 50 [número do candidato] estará no coração das pessoas. E vamos para o segundo turno."

Cyro Garcia

Cyro Garcia (PSTU) também compareceu à sua zona eleitoral na manhã deste mesmo dia. Ele votou na seção, 0222, zona 229, no Instituto Moreira, na Tijuca, Zona Norte. Para a ocasião, o candidato usou adesivos com as frases "pelo fim da escala 6x1" e "fogo nos racistas".

O candidato reforçou as propostas, criticando "regras antidemocráticas". "Apesar das regras eleitorais antidemocráticas, que tiram nosso espaço, apresentamos nossas propostas com os trabalhadores e contra o sistema! Defendemos deslocar o poder da Assembleia Legislativa do Estado do Rio - que teve seu presidente preso - para conselhos populares, formados em locais de trabalho, estudo e moradia, eleitos democraticamente em assembleias de trabalhadores", iniciou ele.

"Defendemos reestatizar as empresas estratégicas e colocá-las sob controle dos trabalhadores, por meio desses conselhos populares. É por isso que consideramos uma campanha vitoriosa, e nossa luta segue!", complementou o candidato.

Cyro mencionou a prisão ex-deputado estadual, Rodrigo Bacellar, em dezembro de 2025 por vazamento de informações sigilosas de uma investigação que prendeu o também ex-deputado estadual, Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, por negociar armas para o Comando Vermelho (CV). Neste período, o ex-presidente da Alerj saiu da prisão. Bacellar - que foi cassado - voltou a ser detido em março deste ano.

André Marinho

Candidato do Novo, André Marinho também compareceu ao seu local de votação, na seção 0175 do Shopping Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul, por volta das 10h. Ele foi acompanhado da sua candidata a vice, a Tenente Coronel Erigreyce. No local, os dois posaram juntos para fotos.

Juliete Pantoja

Juliete Pantoja (UP) foi às urnas no início da tarde deste domingo, na Escola Municipal Adlai Stevenson, em Irajá, Zona Norte. A candidata votou na zona 176, da seção 0127. Ela vestiu uma blusa com a escrita "eu voto 80", indicando o seu número da candidatura, nas costas. Juliete foi acompanhada pelos assessores e o filho.

Coronel Busnello

O Coronel Busnello, candidato do Missão, votou no Colégio Franco, (antigo Liceu Franco-Brasileiro, em Laranjeiras, na Zona Sul.

Luan Monteiro

Luan Monteiro (PCO) votou às 12h30 deste domingo (4), em uma escola da Praça Seca, na Zona Sudoeste do Rio. Ele estava sozinho e cumprimentou eleitores. O candidato vestia uma camisa do Botafogo e afirmou que a campanha obteve resultados importantes.