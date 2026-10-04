Douglas Ruas votou em São Gonçalo, na Região Metropolitana - Ana Fernanda Freire / Agência O DIA

Douglas Ruas votou em São Gonçalo, na Região MetropolitanaAna Fernanda Freire / Agência O DIA

Publicado 04/10/2026 11:31 | Atualizado 04/10/2026 13:34

O candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), chegou para votar no Instituto Cultural Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, acompanhado da mulher, Mariana Ruas, e do filho, Miguel, por volta das 10h30, neste domingo (4).

fotogaleria

No local, ele recebeu apoio e carinho de eleitores e cumprimentou todos com apertos de mãos e fotos. Ruas votou na seção 49, zona 133, e enfrentou uma pequena fila, com cerca de cinco pessoas na sua frente.

Ruas destacou a confiança com o resultado, citando o aliado, o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). "Nós estamos muito confiantes de passar na frente nas urnas hoje. A sensação nos últimos dias na rua foi muito boa. A população compreendendo que o momento é de mudança no Rio e no Brasil. E quem tem um projeto no futuro para o Rio e para o Brasil de mudança é o nosso PL, é Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro", disse ele.



Candidato do Republicanos, Anthony Garotinho afirmou, em outro momento, que apoiaria Ruas em caso de um possível segundo turno. O político do PL, no entanto, descartou a aliança. "Não tenho nenhuma conversa. A minha campanha foi dedicada a mostrar para a população um caminho diferente dessa velha política, dessas pessoas que estão há 30 anos se revezando no poder, utilizam da campanha para fazer ataques em vez de propostas. Então, não tem nenhuma compatibilidade nas ideias, nas nossas propostas. Nós estamos confiantes que essa eleição pode acabar hoje ainda, no primeiro turno, com a vitória."



Ruas pontuou que a campanha foi dedicada para toda a população, ao falar sobre a possibilidade dos eleitores de Garotinho migrarem para a sua candidatura. "A nossa campanha foi dedicada desde o início a apresentar a trajetória de vida e de trabalho do Douglas Ruas, apresentar as propostas para o futuro do Estado do Rio", falou Ruas, que complementou:

"E essa campanha é voltada para toda a população do estado, independente da preferência inicial nas pesquisas de cada eleitor. Então, as nossas propostas contemplam toda a população do Estado do Rio, independente da primeira opção que o eleitor possa ter feito nas primeiras pesquisas. Ele também tem acesso às nossas propostas."

Após a votação, o candidato irá almoçar com a família e às 16h30 seguirá para a sede do PL em São Gonçalo para acompanhar o resultado.

Eleições 2026

As eleições do primeiro turno ocorrem em todo o Brasil, neste domingo, até às 17h. Serão eleitos os cargos de presidente da república, governador, senador (dois), deputado federal e estadual. Nos casos em que houver necessidade de segundo turno, a votação ocorrerá no dia 25 deste mesmo mês.