Renan Santos, do MissãoDivulgação
Renan falou com a imprensa após seu voto, tecendo fortes críticas ao processo político deste ciclo eleitoral e também ao seu concorrente pelo Planalto Flávio Bolsonaro (PL).
"Essa é a eleição mais bizarra de todas, a mais estranha desde a redemocratização", disse Renan Santos. "Ninguém discutiu nada, foi uma eleição vazia, construída para ser vazia porque as forças políticas que hoje são majoritárias são envolvidas em escândalos de corrupção gigantescos", completou.
Renan Santos também aproveitou o pronunciamento para criticar abertamente o voto útil em Flávio Bolsonaro. "É muito triste que o país vote em um cara completamente covarde, desqualificado, burro como o Flávio", afirmou. "Nenhum eleitor do Flávio sabe explicar porque vota nele".
Apesar das críticas, Renan Santos afirmou estar esperançoso para acompanhar a apuração e defendeu que fez uma campanha muito bonita.
Interferência estrangeira
"Diversas publicações estão sendo realizadas na plataforma X em manifesta desconformidade com a legislação eleitoral, porque perfis estrangeiros estão, de forma reiterada e massiva, veiculando conteúdos de inequívoco caráter político-eleitoral destinados a promover a candidatura de Flávio Bolsonaro perante o eleitorado brasileiro", diz o início da petição.
A alegação é de que as peças estão sendo realizadas por diversos perfis estrangeiros que não costumam postar sobre política, e que são anúncios pagos, remunerados pelo site "Polymarket", mercado de previsões baseado em criptomoedas, e que beneficiam a candidatura de Flávio.
A petição diz que as publicidades possuem caráter eleitoreiro e violam a Resolução TSE nº 23.610/19, que veda, em propaganda eleitoral na internet, a concessão de vantagem econômica como retribuição ao titular de um perfil pago pelo beneficiário da propaganda ou terceiros.
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