Candidatos ao Senado registram seus votos ao longo desta manhãMontagem feita com imagens de divulgação
A candidata do Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, chegou às 8h30 ao seu local de votação, no Leme, na Zona Sul. Ela se emocionou no local, onde seu falecido filho, Pedro Paulo, estudou quando criança.
"Eu acho que eu contribuí muito. Eu contribuí muito porque eu dei a metade da minha vida, ela foi colocada na política. Eu não vi meus filhos crescerem, não vi também meus netos. É possível. É só a gente persistir, ter força, energia, tomar uma decisão para contribuir com o país. Eu espero que todos os que estão chegando hoje e que virão depois de mim possam também ter força e energia", afirmou a candidata.
Já o candidato Carlos Jordy, do Partido Liberal, chegou à sua seção eleitoral por volta das 10h, no Clube Naval, em Niterói, na Região Metropolitana. No local, ele falou sobre suas principais bandeiras e afirmou que pretende defender a independência dos Poderes e os trabalhadores.
"É hora de lutar pela independência dos poderes, pelos trabalhadores de aplicativo, pela qualidade de vida de cada brasileiro. Não vou me acovardar frente às minhas responsabilidades no Senado Federal", disse o candidato ao Senado.
Quem também já compareceu ao local de votação neste domingo foi o candidato Carlos Portinho, que esteve na Paróquia Santíssima Trindade, no bairro do Flamengo, na Zona Sul, por volta das 11h, ao lado da mulher e do filho.
"Eu vivi com o senador Arolde [de Oliveira], a quem eu dediquei meu mandato, inclusive. É uma sensação semelhante. Chegar no último dia ainda indefinido, e surpreender. O senador Arolde chegou muito à frente, quase seis pontos mais, do que a própria pesquisa boca de urna, e é a expectativa que eu tenho, embora pareça tudo embolado. O eleitor está indo às ruas, vá votar e exerça seu direito de voto. Vote consciente. Escolha seu candidato. E tenho certeza que venceremos os dois candidatos do PL ao Senado", afirmou Portinho.
"Construímos uma campanha muito bonita, conversando com as trabalhadoras e os trabalhadores. Levamos a ideia de que quem deve governar são os próprios trabalhadores. Vamos seguir com esse debate após as eleições!"
O candidato Marcos Dias, que também disputa uma vaga ao Senado, compareceu ao seu local de votação em Guadalupe, acompanhado da família.
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