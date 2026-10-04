Candidatos ao Senado registram seus votos ao longo desta manhã - Montagem feita com imagens de divulgação

Candidatos ao Senado registram seus votos ao longo desta manhãMontagem feita com imagens de divulgação

Publicado 04/10/2026 12:14





A candidata do Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, chegou às 8h30 ao seu local de votação, no Leme, na Zona Sul. Ela se emocionou no local, onde seu falecido filho, Pedro Paulo, estudou quando criança. Candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro vão às urnas neste domingo (4) em diferentes pontos do estado. Entre os nomes que disputam as duas vagas estão Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT), que registram seus votos ao longo do dia.A candidata do Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, chegou às 8h30 ao seu local de votação, no Leme, na Zona Sul. Ela se emocionou no local, onde seu falecido filho, Pedro Paulo, estudou quando criança.

Benedita da Silva, chegou às 8h30 ao seu local de votação, no Leme Divulgação



"Eu acho que eu contribuí muito. Eu contribuí muito porque eu dei a metade da minha vida, ela foi colocada na política. Eu não vi meus filhos crescerem, não vi também meus netos. É possível. É só a gente persistir, ter força, energia, tomar uma decisão para contribuir com o país. Eu espero que todos os que estão chegando hoje e que virão depois de mim possam também ter força e energia", afirmou a candidata.



Já o candidato Carlos Jordy, do Partido Liberal, chegou à sua seção eleitoral por volta das 10h, no Clube Naval, em Niterói, na Região Metropolitana. No local, ele falou sobre suas principais bandeiras e afirmou que pretende defender a independência dos Poderes e os trabalhadores. "Eu acho que eu contribuí muito. Eu contribuí muito porque eu dei a metade da minha vida, ela foi colocada na política. Eu não vi meus filhos crescerem, não vi também meus netos. É possível. É só a gente persistir, ter força, energia, tomar uma decisão para contribuir com o país. Eu espero que todos os que estão chegando hoje e que virão depois de mim possam também ter força e energia", afirmou a candidata.Já o candidato Carlos Jordy, do Partido Liberal, chegou à sua seção eleitoral por volta das 10h, no Clube Naval, em Niterói, na Região Metropolitana. No local, ele falou sobre suas principais bandeiras e afirmou que pretende defender a independência dos Poderes e os trabalhadores.

Carlos Jordy, do PL, chegou à sua seção eleitoral por volta das 10h, no Clube Naval, em Niterói Divulgação



"É hora de lutar pela independência dos poderes, pelos trabalhadores de aplicativo, pela qualidade de vida de cada brasileiro. Não vou me acovardar frente às minhas responsabilidades no Senado Federal", disse o candidato ao Senado.



Quem também já compareceu ao local de votação neste domingo foi o candidato Carlos Portinho, que esteve na Paróquia Santíssima Trindade, no bairro do Flamengo, na Zona Sul, por volta das 11h, ao lado da mulher e do filho. "É hora de lutar pela independência dos poderes, pelos trabalhadores de aplicativo, pela qualidade de vida de cada brasileiro. Não vou me acovardar frente às minhas responsabilidades no Senado Federal", disse o candidato ao Senado.Quem também já compareceu ao local de votação neste domingo foi o candidato Carlos Portinho, que esteve na Paróquia Santíssima Trindade, no bairro do Flamengo, na Zona Sul, por volta das 11h, ao lado da mulher e do filho.

Carlos Portinho votou às 11h, ao lado da mulher e do filho Divulgação



"Eu vivi com o senador Arolde [de Oliveira], a quem eu dediquei meu mandato, inclusive. É uma sensação semelhante. Chegar no último dia ainda indefinido, e surpreender. O senador Arolde chegou muito à frente, quase seis pontos mais, do que a própria pesquisa boca de urna, e é a expectativa que eu tenho, embora pareça tudo embolado. O eleitor está indo às ruas, vá votar e exerça seu direito de voto. Vote consciente. Escolha seu candidato. E tenho certeza que venceremos os dois candidatos do PL ao Senado", afirmou Portinho. "Eu vivi com o senador Arolde [de Oliveira], a quem eu dediquei meu mandato, inclusive. É uma sensação semelhante. Chegar no último dia ainda indefinido, e surpreender. O senador Arolde chegou muito à frente, quase seis pontos mais, do que a própria pesquisa boca de urna, e é a expectativa que eu tenho, embora pareça tudo embolado. O eleitor está indo às ruas, vá votar e exerça seu direito de voto. Vote consciente. Escolha seu candidato. E tenho certeza que venceremos os dois candidatos do PL ao Senado", afirmou Portinho.

Paula Falcão (PSTU) chegou para votar às 10h, na Praia de Cocotá, na Zona Norte. A candidata ao Senado Federal destacou os feitos da campanha.

Paula Falcão (PSTU) chegou para votar às 10h, na Praia de Cocotá, na Zona Norte Divulgação



"Construímos uma campanha muito bonita, conversando com as trabalhadoras e os trabalhadores. Levamos a ideia de que quem deve governar são os próprios trabalhadores. Vamos seguir com esse debate após as eleições!" "Construímos uma campanha muito bonita, conversando com as trabalhadoras e os trabalhadores. Levamos a ideia de que quem deve governar são os próprios trabalhadores. Vamos seguir com esse debate após as eleições!"

O candidato do PRTB ao Senado, Luciano Mattos, votou no Colégio Salesiano, em Niterói, por volta das 11h. Natural da cidade, esteve à frente do Ministério Público de 2021 a 2024. Após 30 anos no MP, Mattos se aposentou em março de 2026.



O candidato Marcos Dias, que também disputa uma vaga ao Senado, compareceu ao seu local de votação em Guadalupe, acompanhado da família.

O candidato Waguinho (Republicanos) compareceu ao local de votação, em Belford Roxo, ao lado de sua mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho.

Waguinho ao lado de sua mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho Divulgação

"Quero agradecer a todos que participaram deste dia de votação e aos profissionais que trabalharam para que ele acontecesse. Foi uma alegria estar ao lado da minha família neste momento tão importante para a nossa democracia", destacou o candidato do Republicanos.

A reportagem procurou os demais candidatos ao Senado pelo Rio, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.