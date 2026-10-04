Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, neste domingo (4) - Hugo Perruso / Agência O DIA

Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, neste domingo (4)Hugo Perruso / Agência O DIA

Publicado 04/10/2026 13:24 | Atualizado 04/10/2026 13:53

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que até 12h10 deste domingo (4), sessões de cerca de 20 cidades tiveram urnas substituídas. Segundo o órgão, os dados serão atualizados até o fim do dia, mas o número total consolidado será informado na segunda-feira (5).

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, a cidade do Rio teve 57 urnas trocadas, enquanto São João de Meriti, 8, Duque de Caxias, 6, Nilópolis e Niterói, 5, cada. Isso representa 0,29% do total. Segundo o Tribunal, esse número está dentro do esperado. A meta estipulada é bater menos de 1%, assim como na última eleição.

Michel Kovacs Kovacs afirma ainda que o maior número de substituições costuma acontecer justamente durante o início do dia de votação.

''Às vezes a urna não liga, problema de energia, de tela, mas principalmente por causa do manejo... São problemas diversos assim. Elas são testadas, preparadas para a eleição, mas ao levar ao local de votação, muitas das vezes, pode ter uma ocorrência de soltar uma peça', conta.

Ele ainda afirmou que esse pode ser um dos motivos para algumas filas mais longas e demoradas em alguns colégios eleitorais. Enquanto isso, o tempo médio de todo o processo de votação, incluindo a cabine com a urna e a entrega de documentação na mesa é de 1min30, sem contar a espera na fila que vai variar conforme localidade.

Novidade na eleição de 2026

Michel também explica que o e-título pode ser utilizado como documento de identificação na seção eleitoral.

''No caso do e-Título, temos informações de que está funcionando bem, sem intercorrência de travamentos ou de não exibir informação. Se alguma pessoa não conseguir, o que me passaram é que pode ser por uma questão de não ter atualizado o aplicativo. Então recomendo, se não estiver abrindo, que atualizem e tentem novamente'', destaca.

Além disso, quem não puder votar por estar em outra cidade diferente de seu domicílio eleitoral, também pode fazer a justificativa pelo aplicativo do e-título.

Cidades do Rio com urnas que apresentaram problema

Angra dos Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraty, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica, totalizando ocorrências distribuídas por 20 municípios.