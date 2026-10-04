Secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, neste domingo (4)Hugo Perruso / Agência O DIA
Estado do Rio tem 20 cidades com urnas substituídas, informa TRE-RJ
Balanço desta manhã aponta menos de 0,3% de problemas diversos, mas dentro da meta estipulada pelo Tribunal nesta eleição
Eleitores destacam importância do voto consciente nas eleições
Nos colégios eleitorais, a população também expressou suas preferências políticas por meio das roupas amarelas e vermelhas
Fotos: candidatos ao Governo do RJ vão às urnas
Eleições 2026 ocorrem em todo o Brasil, neste domingo (4); também serão escolhidos mais cargos, incluindo o de presidente da República
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TRE-MG vai apurar uso de celular por Romeu Zema durante voto
Questionado, candidato à Presidência afirmou que não foi alertado sobre utilização do aparelho, e que o teria entregado se fosse solicitado
Celebridades vão às urnas neste domingo; veja as fotos
Personalidades como Fátima Bernardes, Gloria Pires e Zezé Di Camargo já exerceram direito democrático
Augusto Cury vota em Colina, interior de São Paulo
Escritor participa da corrida pelo Palácio do Planalto em chapa com o ex-deputado federal Júlio Delgado, seu colega de partido