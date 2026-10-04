Fátima Bernardes junto de mãe e filha - André Moreira/Brazil News

Fátima Bernardes junto de mãe e filhaAndré Moreira/Brazil News

Publicado 04/10/2026 12:44

Celebridades compareceram às urnas neste domingo (4) para escolher seus candidatos e celebrar o papel democrático do voto . Nomes como Fátima Bernardes, Bianca Tadini, Rafael Zulu, Gloria Pires e Orlando Morais já exerceram o direito de cidadania.

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A jornalista Fátima Bernardes votou acompanhada da mãe e da filha no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela também levou o pai ao seu local de votação. O apresentador Rodrigo Faro e sua mulher, Vera Viel, também compareceram às urnas em Alphaville, São Paulo, acompanhados da filha, Maria.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda posaram exibindo o comprovante de votação. Já a atriz Júlia Betti e sua mãe, Eliane Giardini, compareceram ao Itanhangá Golf Club, no Rio, para votar. A cantora Maria Bethânia chegou a comemorar experiência, "Dia importante! Aos 80 anos cumprindo seu direito de cidadã", escreveu.



Entre outras celebridades que já exerceram o direito ao voto estão Bianca Tadini, Marina Person, Dani Calabresa, Julinho Casares e seu pai, Júlio Casares, Robson Caetano, Giovanna Ewbank, Gloria Groove e Gabriela Duarte.



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Famosos falam sobre democracia e representatividade

Neste sábado (3), Eliane Giardini, de 73 anos, compartilhou mensagem estimulando que seguidores elegessem mulheres ao Senado Federal em eleições deste ano. "Vocês sabiam eu nós, as mulheres, somos a grande maioria do eleitorado brasileiro? Em torno de 52% e 53% de todas as pessoas que votam? Vocês sabiam também, que atualmente mais da metade dos lares brasileiros são providos por mulheres? Só que a gente não tem essa representatividade, nem na câmara dos deputados, nem no Senado Federal."



"Lá nós temos cerca de 18% das cadeiras disponíveis. Então, nesse domingo, além de a gente escolher o nosso presidente e um governador. Nós podemos escolher quatro mulheres para postos muito importantes: Deputado Federal, Deputado Estadual e duas Senadoras", completou.

A jornalista Sandra Annenberg, de 58, também veio se pronunciar sobre a importância do direito democrático do cidadão. Após ter votado, neste domingo (4), ela discorreu sobre as eleições. "Eu não sei vocês, mas sempre que eu voto, fico muito emocionada. A primeira vez que eu votei, eu tinha 21 anos, foi a primeira eleição pós-ditadura", disse.

Ela explicou emoção em data, "Eu me lembro muito bem da emoção de ir às urnas. Esse é um dia que acho que é um dia tão lindo, tão emblemático. É a festa da democracia. Eu saio da urna neste estado [risos], porque, é o dia em que a gente pensa no futuro, em que todos nós somos iguais e que a gente exerce nosso direito. E o meu voto tem o mesmo peso que o seu e nós somos cidadãos. Espero que daqui a quatro anos estejamos lá de novo".



Eleições 2026

O primeiro turno eleitoral acontece neste domingo (4), das 8h até às 17h, em horário de Brasília. Nele, os eleitores poderão escolher candidatos para seis cargos, sendo estes o de Deputado federal, Deputado estadual, Senador, Governador, e de Presidente da República. A divulgação dos resultados terá início a partir do horário de encerramento dos votos.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa



