Campanha: Lula fica no Alvorada e Flávio Bolsonaro reúne aliados nesta quintaReprodução
Flávio começou a agenda às 8h, com uma reunião com integrantes do Podemos, no Lago Sul. Às 11h, o candidato se encontrou com governadores eleitos, em um evento no Brasil 21. À noite, às 19h, realiza a tradicional live de quinta-feira em seu canal no YouTube.
Lula teve reunião marcada para as 10h com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 11h30, o presidente se encontrou com o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Oswaldo Malatesta. Os dois compromissos serão realizados no Palácio do Alvorada.
Segundo turno será em 25 de outubro
A disputa pela Presidência será decidida no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Flávio Bolsonaro e Lula foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno, realizado no domingo (4).
Flávio terminou a primeira etapa na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a eleição presidencial foi levada para uma nova votação.
O segundo turno também terá mudanças na propaganda eleitoral. A partir desta sexta-feira (9), os dois candidatos terão o mesmo espaço no rádio e na televisão: cinco minutos em cada bloco diário e 12 minutos e 30 segundos nas inserções. A ordem de exibição será alternada, começando por Flávio, que foi o candidato mais votado no primeiro turno.
Na quarta-feira (7), Lula se reuniu em Brasília com jovens parlamentares eleitos e influenciadores para discutir estratégias de comunicação para o segundo turno. O encontro teve como objetivo ampliar a presença da campanha nas redes sociais. Entre os participantes estavam a deputada federal Ana Elisa (PT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Pedro Rousseff (PT-MG) e Jones Manoel (PSOL-PE).
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