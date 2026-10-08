Campanha: Lula fica no Alvorada e Flávio Bolsonaro reúne aliados nesta quintaReprodução

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Karilayn Areias
Os candidatos à Presidência da República cumprem agendas em Brasília nesta quinta-feira (8), durante a preparação para o segundo turno das eleições. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece no Palácio da Alvorada, onde terá reuniões com integrantes do governo. Já Flávio Bolsonaro (PL) concentra os compromissos em articulações políticas com partidos e governadores eleitos.

Flávio começou a agenda às 8h, com uma reunião com integrantes do Podemos, no Lago Sul. Às 11h, o candidato se encontrou com governadores eleitos, em um evento no Brasil 21. À noite, às 19h, realiza a tradicional live de quinta-feira em seu canal no YouTube.

Lula teve reunião marcada para as 10h com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 11h30, o presidente se encontrou com o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Oswaldo Malatesta. Os dois compromissos serão realizados no Palácio do Alvorada.
 

Segundo turno será em 25 de outubro



A disputa pela Presidência será decidida no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Flávio Bolsonaro e Lula foram os dois candidatos mais votados no primeiro turno, realizado no domingo (4).

Flávio terminou a primeira etapa na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a eleição presidencial foi levada para uma nova votação.

O segundo turno também terá mudanças na propaganda eleitoral. A partir desta sexta-feira (9), os dois candidatos terão o mesmo espaço no rádio e na televisão: cinco minutos em cada bloco diário e 12 minutos e 30 segundos nas inserções. A ordem de exibição será alternada, começando por Flávio, que foi o candidato mais votado no primeiro turno.

Na quarta-feira (7), Lula se reuniu em Brasília com jovens parlamentares eleitos e influenciadores para discutir estratégias de comunicação para o segundo turno. O encontro teve como objetivo ampliar a presença da campanha nas redes sociais. Entre os participantes estavam a deputada federal Ana Elisa (PT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Pedro Rousseff (PT-MG) e Jones Manoel (PSOL-PE).
 