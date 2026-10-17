A acusação é de que Lula estaria promovendo apresentações para animar comícios eleitoraisRicardo Stuckert / Lula
Novo diz que campanha de Lula faz 'showmícios' e entra com ação no TSE
O partido solicitou ao tribunal a produção de provas contra os atos; o pedido cita a participação de Caetano Veloso e Daniela Mercury
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Richarlison cobra PF por ilha em Angra e acusa Flávio Bolsonaro
Atacante afirma que perdeu a posse do imóvel após recusar proposta de compra atribuída ao candidato a presidência e diz que busca ressarcimento
Justiça Federal manda Meta restabelecer contas estudantis do RS
Perfis foram derrubados após postagens com teor a favor de Lula; MPF alega que suspensão configura censura
Intelectuais e ex-ministros entregam manifesto de apoio a Lula
Entre os nomes que assinaram o texto estão Rubens Ricupero e Miguel Reale Jr; o documento foi apresentado durante encontro em São Paulo
Defesa Civil alerta para péssima qualidade do ar em Manaus
Fumaça de queimadas na região encobre cidade há semanas; prefeitura afirmou que há risco à saúde pública
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Ex-presidente passou por procedimento cirúrgico no abdômen
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