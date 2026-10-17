Amazonas tem enfrentado alta nas queimadas desde o início do mêsDivulgação / SES-AM
Defesa Civil alerta para péssima qualidade do ar em Manaus
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