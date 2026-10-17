Empresário, que também pilotava, deixa a esposa, Sihame Cruz, e dois filhos - Reprodução

Empresário, que também pilotava, deixa a esposa, Sihame Cruz, e dois filhosReprodução

Publicado 17/10/2026 10:21





O empresário, que também pilotava, deixa a esposa, Sihame Cruz, e dois filhos, uma adolescente e menino 1 ano de idade.



De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos às estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.



A morte do empresário gerou manifestações de pesar, incluindo a do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Antônio Silva, pai de Victor.



Integrante de uma família com tradição empresarial na região Norte do país, Victor dava continuidade ao legado familiar de investimentos e negócios ligados ao desenvolvimento de Manaus.



Em nota, o Grupo Simões lamentou a perda e informou que os detalhes sobre o velório e o sepultamento seriam divulgados em breve. O empresário Victor Simões da Silva, acionista do Grupo Simões, morreu na sexta-feira (16), em um acidente aéreo em Orlândia, no interior de São Paulo. A aeronave caiu na pista do Aeroporto Tangará logo após levantar voo; Victor e o piloto faleceram.O empresário, que também pilotava, deixa a esposa, Sihame Cruz, e dois filhos, uma adolescente e menino 1 ano de idade.De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos às estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.A morte do empresário gerou manifestações de pesar, incluindo a do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Antônio Silva, pai de Victor.Integrante de uma família com tradição empresarial na região Norte do país, Victor dava continuidade ao legado familiar de investimentos e negócios ligados ao desenvolvimento de Manaus.Em nota, o Grupo Simões lamentou a perda e informou que os detalhes sobre o velório e o sepultamento seriam divulgados em breve.

Acidente

Dois homens morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte logo depois da decolagem na tarde desta sexta-feira, 16, no Aeroporto Tangará, em Orlândia, no interior de São Paulo. O avião caiu na pista, informou o Corpo de Bombeiros.



De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos a estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.



A Polícia Militar também foi acionada e informou que a ocorrência está em atendimento.



Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e sediado em São Paulo, foram acionados para investigar a queda da aeronave de matrícula PP-ZLC, em Orlândia, no interior paulista.



Na etapa inicial da investigação, os profissionais coletam e verificam dados, preservam evidências, avaliam os danos à aeronave ou por ela e levantam outras informações.