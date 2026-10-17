Olimpíada de Matemática acontece neste sábado (16), em todo o país - Tânia Rego/Agência Brasil

Olimpíada de Matemática acontece neste sábado (16), em todo o paísTânia Rego/Agência Brasil

Publicado 17/10/2026 10:39

De forma inédita, professores e estudantes participam neste sábado (17) da Olimpíada de Matemática, que podem render bolsas de estudo e apoio financeiro a projetos pedagógicos. Os exames serão aplicados às 14h30 e são realizados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) em todo o país.

São esperados mais de 900 mil estudantes para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), que está em sua 21ª edição. Eles foram classificados entre os 18,3 milhões de alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio que participaram da primeira fase, em 9 de junho.



A prova será composta por seis questões discursivas, que deverão ser resolvidas em até três horas.



O resultado será conhecido em 15 de dezembro, e a olimpíada vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa.



Segundo o Impa, os medalhistas nacionais da Obmep terão acesso ao Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), com aulas avançadas de matemática e bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



Além do Impa, a Obmep é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).



Primeira olimpíada para professores



No caso dos docentes, o Impa aplicará a primeira Olimpíada de Professores da Obmep Mirim. Podem participar profissionais com matrícula ativa que lecionam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas e privadas.

Serão distribuídas 25 medalhas de ouro, 50 de prata, 100 de bronze e 500 menções honrosas. Os premiados participarão de um curso de formação em matemática para professores do ensino fundamental I, oferecido pelo Impa.



No caso dos medalhistas de ouro, haverá ainda atividades presenciais no Rio de Janeiro, com despesas custeadas pelo Impa. Além disso, eles poderão submeter projetos pedagógicos para aplicação em sala de aula, com a possibilidade de receber uma bolsa de R$ 700, por quatro meses, para a implementação.



Segundo o Impa, a iniciativa busca fortalecer a formação em matemática e valorizar o trabalho dos docentes que atuam nos anos iniciais da educação básica.



O instituto conta com apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat).

Operação de trânsito para a Corrida dos Professores

A CET-Rio vai implantar operação de trânsito neste domingo (18) para a realização da Corrida dos Professores 2026, na região Central da cidade. Para viabilizar o evento esportivo, haverá interdições em vias da região a partir das 5h. A proibição de estacionamento na Rua Buenos Aires começa às 23h de sábado (17/10).

Agentes de trânsito irão atuar na orientação dos motoristas e pedestres. A recomendação é que os condutores fiquem atentos à sinalização implantada e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período das interdições. Para os deslocamentos, a orientação é dar preferência ao transporte público coletivo.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) vão monitorar o trânsito por meio das câmeras. Se necessário, serão realizados ajustes na programação semafórica para manter boas condições de circulação.



Interdições



Das 5h às 12h

– Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Passos

– Avenida Passos, uma faixa ao longo do lado esquerdo da via, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires

– Rua Buenos Aires, entre a Avenida Passos e a Praça da República

– Praça da República, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires

– Praça da República, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas

– Rua Moncorvo Filho, entre a Rua General Caldwell e a Praça da República

– Rua de Santana, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas

– Rua Gustavo Barroso

– Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí

– Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Travessa 11 de Maio

– Viaduto São Sebastião, faixa da direita, entre o entroncamento de acesso pela Rua Benedito Hipólito e o acesso para a Avenida Salvador de Sá

– Entroncamento de acesso à Avenida Salvador de Sá proveniente do Viaduto São Sebastião



Proibição de estacionamento



Das 23h de sábado (17/10) às 12h de domingo (18/10)

– Rua Buenos Aires, entre a Avenida Passos e a Praça da República