Olimpíada de Matemática acontece neste sábado (16), em todo o paísTânia Rego/Agência Brasil
A prova será composta por seis questões discursivas, que deverão ser resolvidas em até três horas.
O resultado será conhecido em 15 de dezembro, e a olimpíada vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa.
Segundo o Impa, os medalhistas nacionais da Obmep terão acesso ao Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), com aulas avançadas de matemática e bolsa mensal de R$ 300, concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Além do Impa, a Obmep é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).
Primeira olimpíada para professores
No caso dos medalhistas de ouro, haverá ainda atividades presenciais no Rio de Janeiro, com despesas custeadas pelo Impa. Além disso, eles poderão submeter projetos pedagógicos para aplicação em sala de aula, com a possibilidade de receber uma bolsa de R$ 700, por quatro meses, para a implementação.
Segundo o Impa, a iniciativa busca fortalecer a formação em matemática e valorizar o trabalho dos docentes que atuam nos anos iniciais da educação básica.
O instituto conta com apoio acadêmico da Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat).
Operação de trânsito para a Corrida dos Professores
Interdições
Das 5h às 12h
– Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Passos
– Avenida Passos, uma faixa ao longo do lado esquerdo da via, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires
– Rua Buenos Aires, entre a Avenida Passos e a Praça da República
– Praça da República, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires
– Praça da República, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas
– Rua Moncorvo Filho, entre a Rua General Caldwell e a Praça da República
– Rua de Santana, entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas
– Rua Gustavo Barroso
– Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí
– Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Travessa 11 de Maio
– Viaduto São Sebastião, faixa da direita, entre o entroncamento de acesso pela Rua Benedito Hipólito e o acesso para a Avenida Salvador de Sá
– Entroncamento de acesso à Avenida Salvador de Sá proveniente do Viaduto São Sebastião
Proibição de estacionamento
Das 23h de sábado (17/10) às 12h de domingo (18/10)
– Rua Buenos Aires, entre a Avenida Passos e a Praça da República
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