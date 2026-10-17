Segundo o boletim médico divulgado neste sábado, o ex-presidente recebeu altaMarcelo Camargo / Agência Brasil

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Alexia Gomes
Após nove dias de internação, o ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (17). A informação foi divulgada após o período em que o político permaneceu sob cuidados médicos em São Luís, no Maranhão.

Ele estava internado na UDI Hospital, da Rede D’Or, desde o dia 9 de outubro, quando passou por uma cirurgia abdominal. Durante a internação, Sarney permaneceu em acompanhamento pela equipe médica da unidade.

Segundo o boletim médico divulgado neste sábado, o ex-presidente recebeu alta após apresentar uma evolução clínica satisfatória. Com a saída do hospital, ele continuará sob acompanhamento médico ambulatorial, dando sequência aos cuidados de saúde fora da unidade hospitalar.

Desde setembro, Sarney foi internado outras duas vezes. No dia 13 daquele mês, ele deu entrada no mesmo hospital, em São Luís, devido a um quadro de pneumonia. Pouco mais de uma semana depois, em 24 de setembro, voltou a ser internado, desta vez no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento da doença.

Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República do período da redemocratização, governando o país entre 1985 e 1990. Ao longo da carreira pública, também ocupou os cargos de senador da República e governador do Maranhão, estado com o qual mantém sua trajetória política. Em 2014, anunciou sua aposentadoria da vida política.

Filha internada

Em janeiro deste ano, Roseana Sarney (MDB-MA), filha ex-presidente José Sarney, também ficou internada para tratar uma pneumonia. Ela deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 18 de janeiro, e recebeu alta dois dias depois. Na ocasião, a deputada estava em tratamento contra um câncer de mama triplo-negativo e precisou suspender a última sessão de quimioterapia, que estava prevista para 27 de janeiro, por orientação médica.

Uma cirurgia chegou a ser programada para a semana seguinte à alta. Aos 72 anos, Roseana segue em tratamento contra a doença, considerada um dos subtipos mais agressivos de câncer de mama.
*Com informações da Agência Brasil