Segundo o boletim médico divulgado neste sábado, o ex-presidente recebeu altaMarcelo Camargo / Agência Brasil
Ele estava internado na UDI Hospital, da Rede D’Or, desde o dia 9 de outubro, quando passou por uma cirurgia abdominal. Durante a internação, Sarney permaneceu em acompanhamento pela equipe médica da unidade.
Segundo o boletim médico divulgado neste sábado, o ex-presidente recebeu alta após apresentar uma evolução clínica satisfatória. Com a saída do hospital, ele continuará sob acompanhamento médico ambulatorial, dando sequência aos cuidados de saúde fora da unidade hospitalar.
Desde setembro, Sarney foi internado outras duas vezes. No dia 13 daquele mês, ele deu entrada no mesmo hospital, em São Luís, devido a um quadro de pneumonia. Pouco mais de uma semana depois, em 24 de setembro, voltou a ser internado, desta vez no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento da doença.
Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República do período da redemocratização, governando o país entre 1985 e 1990. Ao longo da carreira pública, também ocupou os cargos de senador da República e governador do Maranhão, estado com o qual mantém sua trajetória política. Em 2014, anunciou sua aposentadoria da vida política.
Filha internada
Uma cirurgia chegou a ser programada para a semana seguinte à alta. Aos 72 anos, Roseana segue em tratamento contra a doença, considerada um dos subtipos mais agressivos de câncer de mama.
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