Alckmin também destacou apoio de Bia Cardoso, filha do ex-presidente Fernando Henrique CardosoMarcelo Camargo / Agência Brasil
"Estamos vendo um crescimento da campanha, crescimento nas ruas, em todo lugar", disse Alckmin. Segundo ele, os jovens e estudantes têm se mobilizado em diferentes cidades e contribuído para ampliar a presença da campanha nas redes sociais.
O vice-presidente também destacou o apoio de Bia Cardoso, filha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e de familiares do ex-governador paulista Mário Covas, como Mário Covas Filho, o Zuzinha. Segundo Alckmin, essas adesões representam uma mobilização em defesa da democracia e da Constituição brasileira, além do desenvolvimento econômico.
Ao abordar a agenda econômica, Alckmin afirmou que o País precisa evitar um cenário de recessão, desemprego e fechamento de empresas. "Queremos a economia crescendo, distribuindo renda", declarou.
O vice-presidente também citou o empreendedorismo como uma característica da economia brasileira e mencionou os pequenos negócios observados durante a caminhada realizada mais cedo em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Ele destacou atividades como salões de manicure, barbearias, lojas e estabelecimentos de alimentação.
Na área trabalhista, o vice-presidente defendeu o fim da escala 6x1 e destacou a importância de garantir mais tempo livre aos trabalhadores para outras atividades além do emprego. "O trabalhador poder ter dois dias para a família, para os estudos, para a sua saúde", afirmou Alckmin, ao defender uma rotina que permita conciliar as obrigações profissionais com a vida pessoal.
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