Niterói: Rodrigo Neves, a deputada eleita Fernanda Neves e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin caminharam pela Rua Paulo Gustavo e tiraram fotos com apoiadores e eleitores - Divulgação/Ascom

Niterói: Rodrigo Neves, a deputada eleita Fernanda Neves e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin caminharam pela Rua Paulo Gustavo e tiraram fotos com apoiadores e eleitoresDivulgação/Ascom

Publicado 14/10/2026 15:34 | Atualizado 14/10/2026 15:49

O vice-presidente da república e também Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin foi recebido na manhã desta quarta-feira (14), em Icaraí, pelo prefeito Rodrigo Neves e por Comte Bittencourt, para participar de uma reunião com o empresariado da cidade. Também participaram do evento a deputada eleita Fernanda Neves, o ex-prefeito Axel Grael e outras autoridades e lideranças políticas do município. O debate foi marcado por assuntos como segurança pública, desenvolvimento econômico, fortalecimento da indústria nacional e do comércio e gestão.

A agenda integrou as mobilizações da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição, tendo Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente.

“Niterói é uma cidade que hoje tem uma economia diversificada. Historicamente, temos uma vocação para o setor industrial naval e, ao longo dos últimos anos, conseguimos também diversificar nossa economia. O Estaleiro Mauá, há quatro anos atrás, estava fechado. Entretanto, graças à política industrial do governo federal, o Estaleiro Mauá foi reaberto e hoje está gerando milhares de empregos. Mas precisamos baixar os juros e fazer a economia girar em todos os segmentos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Durante a conversa, Alckmin destacou a importância da participação dos municípios nas políticas de segurança pública e elogiou os investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói na ampliação da Guarda Municipal e no uso de tecnologia para o combate à criminalidade. O vice-presidente também abordou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e reafirmou o compromisso com a aprovação da PEC de criação do Ministério da Segurança Pública.



A indústria naval também esteve entre os principais assuntos abordados por Alckmin. O vice-presidente defendeu a segurança jurídica e a adoção de políticas de Estado para estimular investimentos de longo prazo no setor. Ele também destacou o papel do Governo Federal no incentivo à modernização da indústria brasileira.



“O governo tem um papel importante na indução do desenvolvimento. O prefeito deu um exemplo aqui da indústria naval. O governo tem que ser indutor. A Petrobras, ao invés de fazer navio lá na Ásia, faz aqui, gerando emprego, tecnologia e inovação. Nós lançamos a Nova Indústria Brasil, uma indústria inovadora, sustentável e competitiva. Fizemos a depreciação acelerada, que estimula a modernização do parque industrial”, destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Vice-presidente destacou desenvovlimento do mercado nacional



O vice-presidente também abordou as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e destacou a importância das negociações para superar barreiras tarifárias. Segundo Alckmin, o mercado norte-americano tem relevância para a indústria brasileira por adquirir produtos manufaturados, de maior valor agregado, como aviões, automóveis e embarcações.



Rodrigo Neves e Comte Bittencourt ressaltaram o trabalho e a seriedade de Alckmin e a necessidade dele também assumir o Ministério da Fazenda em eventual futuro governo.



A saúde pública e as parcerias com o terceiro setor também estiveram entre os temas discutidos durante o encontro. Alckmin destacou os desafios do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o papel das instituições filantrópicas na assistência à população e as medidas do Governo Federal voltadas ao refinanciamento das dívidas das Santas Casas.



Após o encontro com os empresários, Rodrigo Neves e Geraldo Alckmin seguiram para a Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, um dos principais polos comerciais da cidade, onde realizaram uma caminhada, encerrando a agenda em Niterói com um café na tradicional padaria Beira Mar.