Niterói: evento foi concebido em conexão com os princípios da International Masters Games Association (IMGA), hoje apresentada como World Masters Sport - Divulgação/Ascom

Niterói: evento foi concebido em conexão com os princípios da International Masters Games Association (IMGA), hoje apresentada como World Masters SportDivulgação/Ascom

Publicado 13/10/2026 11:35

Até o próximo domingo (18), o Master Games Brasil Rio 2026 reúne competidores brasileiros e estrangeiros em 19 modalidades, com uma ambição que ultrapassa as arenas: fortalecer a posição do país no movimento internacional do esporte master e demonstrar seu potencial para sediar novos encontros desse circuito. Em Niterói, o público poderá assistir à competição de vela, na Praia de Charitas, gratuitamente.

Organizado pelo Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), o evento foi concebido em conexão com os princípios da International Masters Games Association (IMGA), hoje apresentada como World Masters Sport, entidade responsável pelos Jogos Mundiais Masters. O modelo valoriza a continuidade da prática esportiva na vida adulta e reúne atletas de diferentes idades e níveis de experiência.

“Queremos mostrar que o Brasil tem atletas, capacidade de organização e parceiros para ocupar um espaço maior no esporte master internacional. Esses jogos são uma oportunidade de transformar esse potencial em experiência concreta e construir relações que tragam novas competições e oportunidades para o país”, afirma o presidente do CBEM, Edson Campello.

Após os jogos, o próximo passo da CBEM é referendar a candidatura do Brasil para o World Master Games, previsto para 2031. Para o Brasil, a oportunidade está em dar continuidade a essa mobilização.

“Devemos chancelar a nossa candidatura logo após o Master Brasil Games. O sucesso das inscrições do evento deste ano e a vocação do Rio para grandes eventos nos dão grandes chances de trazemos o World Master Games para a cidade”, afirma Edson Campelo, presidente do CBEM.

Vela em Niterói

De quinta-feira a domingo, das 10h às 18h, a competição de vela toma conta da Praia de Charitas. Com início previsto para as 10h e fim previsto para as 18h, o evento acontece na altura do Clube Naval. Na semana passada, no mesmo local, o público teve a chance de presenciar os atletas do aquathlon.

Já no Rio acontecem competições de vôlei de quadra, polo aquático, atletismo, tênis e judô em espaços como a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca, o Parque Aquático Júlio Delamare e a Lagoa Rodrigo de Freitas.

*Serviço*

*Vela em Niterói*

*Data*: quinta-feira (15) a domingo (18) de outubro de 2026

*Horário*: 10h às 18h

*Local*: Praia de Charitas, Niterói

*Modalidade*: vela