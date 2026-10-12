Niterói: Prefeitura espera abrir licitação em 2027Reprodução/Internet
A próxima fase do projeto deve ser licitada nos próximos anos e dará continuidade ao trabalho de desassoreamento já realizado no canal. A expectativa é retirar embarcações que atualmente dificultam a circulação de barcos no local.
A iniciativa faz parte do plano de revitalização da área portuária e pesqueira da cidade. Com a melhoria do acesso marítimo, a prefeitura pretende criar condições para a reativação do Terminal Pesqueiro, ampliando o potencial da cadeia produtiva da pesca em Niterói.
Além de beneficiar pescadores, as obras também devem favorecer atividades ligadas ao setor marítimo, como logística portuária, manutenção naval e serviços de apoio às embarcações.
Segundo o município, a recuperação do canal e do terminal é estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico da região e fortalecer a economia do mar na cidade.
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