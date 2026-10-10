Niterói: suspeitos de ameaçar a UFF de incêndio criminoso são ouvidos em depoimento à Policia FederalReprodução/Internet
A oitiva marca um novo capítulo nas investigações sobre mensagens que circulavam em redes sociais e aplicativos de conversa contendo ameaças direcionadas à comunidade acadêmica e ao patrimônio da universidade. Informações preliminares indicam que um dos suspeitos pode já ter sido indiciado, embora a informação ainda dependa de confirmação oficial por parte das autoridades responsáveis pelo caso.
Investigação teve início após denúncia da universidade
As mensagens, compartilhadas em plataformas digitais, mencionavam possíveis ataques contra alunos que participassem de manifestações e faziam referência à intenção de provocar incêndios em áreas da universidade, gerando preocupação entre estudantes, professores e servidores.
Agora, a investigação busca esclarecer a autoria das publicações, o grau de participação de cada suspeito e se houve algum tipo de planejamento ou ação concreta que pudesse indicar a preparação de um ataque. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os depoimentos prestados nem informações oficiais sobre eventuais indiciamentos.
UFF reforça medidas de segurança
Em pronunciamento público, o reitor em exercício da instituição, Fábio Barboza Passos, destacou que os estudantes envolvidos nas manifestações realizavam atos pacíficos relacionados ao cenário político-eleitoral e ressaltou o direito da comunidade acadêmica à livre expressão de opiniões.
Universidade acompanha apuração
As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal, que deverá apurar a extensão das ameaças e eventuais responsabilidades dos envolvidos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.