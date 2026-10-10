Niterói: suspeitos de ameaçar a UFF de incêndio criminoso são ouvidos em depoimento à Policia Federal - Reprodução/Internet

Niterói: suspeitos de ameaçar a UFF de incêndio criminoso são ouvidos em depoimento à Policia FederalReprodução/Internet

Publicado 10/10/2026 18:56 | Atualizado 11/10/2026 08:16





A oitiva marca um novo capítulo nas investigações sobre mensagens que circulavam em redes sociais e aplicativos de conversa contendo ameaças direcionadas à comunidade acadêmica e ao patrimônio da universidade. Informações preliminares indicam que um dos suspeitos pode já ter sido indiciado, embora a informação ainda dependa de confirmação oficial por parte das autoridades responsáveis pelo caso.

Dois suspeitos apontados como possíveis envolvidos em ameaças de ataque incendiário à Universidade Federal Fluminense (UFF) foram identificados e prestaram depoimento à Polícia Federal na tarde desta sexta-feira (9), em Niterói. Os investigados compareceram à sede da corporação acompanhados por seus advogados.A oitiva marca um novo capítulo nas investigações sobre mensagens que circulavam em redes sociais e aplicativos de conversa contendo ameaças direcionadas à comunidade acadêmica e ao patrimônio da universidade. Informações preliminares indicam que um dos suspeitos pode já ter sido indiciado, embora a informação ainda dependa de confirmação oficial por parte das autoridades responsáveis pelo caso.

Investigação teve início após denúncia da universidade



A movimentação ocorre um dia depois de a UFF comunicar que encaminhou à Polícia Federal e a outros órgãos de segurança conteúdos com ameaças envolvendo estudantes e instalações da instituição.



As mensagens, compartilhadas em plataformas digitais, mencionavam possíveis ataques contra alunos que participassem de manifestações e faziam referência à intenção de provocar incêndios em áreas da universidade, gerando preocupação entre estudantes, professores e servidores.



Agora, a investigação busca esclarecer a autoria das publicações, o grau de participação de cada suspeito e se houve algum tipo de planejamento ou ação concreta que pudesse indicar a preparação de um ataque. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os depoimentos prestados nem informações oficiais sobre eventuais indiciamentos.



UFF reforça medidas de segurança



Diante da gravidade das ameaças, a Universidade Federal Fluminense solicitou apoio ao gabinete da Secretaria de Gestão Integrada de Niterói para reforçar a segurança em seus campi. A Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) também foi acionada para ampliar as medidas preventivas e fortalecer a proteção das dependências universitárias.



Em pronunciamento público, o reitor em exercício da instituição, Fábio Barboza Passos, destacou que os estudantes envolvidos nas manifestações realizavam atos pacíficos relacionados ao cenário político-eleitoral e ressaltou o direito da comunidade acadêmica à livre expressão de opiniões.



Universidade acompanha apuração



A UFF informou que segue acompanhando o andamento das investigações e permanece colaborando com os órgãos de segurança. Segundo a instituição, a prioridade é garantir a integridade física de estudantes, professores, técnicos e demais integrantes da comunidade universitária, além de preservar o patrimônio público.



As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal, que deverá apurar a extensão das ameaças e eventuais responsabilidades dos envolvidos.